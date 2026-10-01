Con el jefe de la OCDE de visita, el gobierno anunció “debate” sobre futura relación con la organización

De las visitas de altos funcionarios de organismos internacionales que a lo largo de este año ha ido recibiendo el país, para las autoridades del Ministerio de Economía (MEF), la del secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, era una de las más importantes. No es una institución que preste plata, como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero entienden que una aproximación a esa institución puede serle útil al país para avanzar en una agenda de reformas o al menos instalar su discusión.

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Cormann llegó a Montevideo para participar el 28 y 29 de setiembre en una cumbre ministerial del Programa Regional de América Latina y el Caribe de la organización, sumándose a recientes visitas de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, el presidente del BID y la vicepresidenta para la región del BM. Esta semana también arribará el presidente ejecutivo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, el colombiano Sergio Díaz-Granado.

Además de participar en la cumbre ministerial regional, el secretario ejecutivo de la OCDE mantuvo un encuentro en la residencia de Suárez y Reyes con el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía, Gabriel Oddone. La visita de Cormann “representa una oportunidad para profundizar la cooperación internacional, intercambiar experiencias y avanzar en una agenda compartida de innovación, productividad y desarrollo”, señaló el mandatario.

Todos los gestos y mensajes de uno y otro lado fueron a favor de una mayor cercanía de Uruguay con esa institución, con la que el país ya mantiene vínculos al integrar varios comités y foros vinculados a asuntos como inversiones o tributación internacional.

“Mi vocación es estar sentados para tener” participación en las distintas mesas de la organización “donde se deciden cosas” que pueden afectar al país, como mejor opción que enterarse después, se pronunció Oddone al hablar en una conferencia en la mañana del lunes en la Torre Ejecutiva junto a Cormann, Anabel González, vicepresidenta de Países e Integración Regional del BID, y la viceministra de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi.

En ese marco, el ministro anunció que el gobierno tiene el “compromiso” de “impulsar un debate abierto” con el sistema político, la academia y la sociedad civil “para evaluar qué tipo de relación” pretende el país con la OCDE y “alcanzar niveles de consenso”.

Una fuente oficial dijo a Búsqueda que ese ámbito no tendrá la forma de un “diálogo” como el que se convocó el año pasado para discutir reformas en la seguridad social, sino que se prevén consultas a distintos actores políticos y sociales. Las autoridades pretenden tener una definición sobre qué grado de vinculación aspiraría a establecer Uruguay con la organización a más tardar a comienzos del 2027.

La vicecanciller también adelantó una postura favorable a una mayor aproximación a la OCDE. “Hay muchos prejuicios, hay muchos preconceptos de lo que es esta organización anclados en una visión antigua de lo que era”, afirmó. Agregó que todas la problemáticas principales para el país —como la educación, el trabajo, la promoción de la internacionalización de las mipymes y la productividad— “están activamente incluidas en la agenda de la OCDE. No es un modelo al que uno tenga que adherir, al que tenga que decir que sí, sino que se va adaptando”, alegó.

Evento en Torre Ejecutiva con el ministro Oddone y el secretario de la OCDE.

“Quiero ser claro en algo. Nuestra relación con Uruguay no es una calle de una sola vía, es una verdadera asociación. Uruguay apoya su experiencia y perspectiva. Lo que Uruguay ha logrado en gobierno digital, en transparencia fiscal o en transformación energética es una experiencia de la que otros países” podrían aprender, señaló por su lado el jefe de la OCDE.

Sostuvo que en el ámbito de la organización hay mesas “donde hoy se están elaborando respuestas a los grandes desafíos” actuales, como la inteligencia artificial. “Cuanto más cerca esté Uruguay de la OCDE, más peso tendrá Uruguay en esas conversaciones y más se beneficiará la OCDE de lo que Uruguay tiene que aportar”, recalcó el secretario general.

Ante una pregunta del presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, Cormann destacó el valor reputacional que puede tener para un país adoptar buenas prácticas internacionales que promueve la OCDE y dijo que ello debería redundar en la captación de más inversiones.

Próximos pasos

La OCDE es una entidad con sede en París orientada al desarrollo económico fundada en la década de 1960 por 20 países y que actualmente reúne a 38 —la mayoría, avanzados— de Europa, América del Norte y América del Sur, y de Asia-Pacífico. De forma paralela, tiene en curso conversaciones de adhesión con otros ocho países (Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Indonesia, Perú, Rumania y Tailandia), en distintas etapas de avance.

En junio, cuando Oddone participó en un foro en la sede de la OCDE, al jerarca le plantearon si el gobierno estaría dispuesto a firmar un MOU —sigla en inglés de memorandum of understanding—, que habilita posteriores conversaciones para una posible membresía. “Esto tiene muchas implicancias y también hay cosas que hay que entender un poco mejor; yo creo que por sí o por no (la propuesta) debería ser respondida, por decir algo, antes de finalizar el verano que viene”, declaró el ministro a Búsqueda en agosto.

Una fuente oficial aseguró que el MOU es un camino, pero que no es el único posible para explorar un acercamiento con la OCDE.

Esta organización sumó en 2021 a su último miembro: Costa Rica. Hablando en el foro en la Torre Ejecutiva como funcionaria del BID, pero con el antecedente de haber participado como ministra de Comercio Exterior de ese país en el proceso de adhesión, González mencionó, refiriéndose a una eventual decisión en ese sentido por parte de Uruguay, que “el valor del proceso fue tan importante como el resultado” porque “obliga a elevar la conversación” y ayuda a “elevar la vara”.

Según la vicepresidenta de Países e Integración Regional del BID, “los procesos de esta naturaleza no pertenecen a un gobierno, son un proyecto país” y se “construyen” con “continuidad”.

Cormann y su delegación en la reunión con las autoridades del gobierno en Suárez y Reyes. Presidencia de la República

Cormann se refirió a la relación con Uruguay en una entrevista publicada por Búsqueda la semana pasada. “La decisión de solicitar la adhesión corresponde exclusivamente a Uruguay. Si en algún momento el país decidiera dar ese paso, serían los miembros de la OCDE quienes evaluarían, por consenso, la conveniencia de iniciar el proceso correspondiente. Dicho esto, Uruguay cuenta con atributos que son ampliamente reconocidos: la fortaleza de sus instituciones, su tradición de diálogo político y social, y los avances alcanzados en ámbitos como la transición energética, la sostenibilidad y la atracción de inversiones”, afirmó.

“Es natural que una eventual adhesión a la OCDE genere debate, dado que se trata de una decisión a largo plazo. Sin embargo, creo que es importante partir de una premisa fundamental: la OCDE no es una organización partidaria ni ideológica. Reúne a países con tradiciones políticas y modelos económicos diversos”, agregó. Por eso, “la cuestión no es adoptar un modelo ajeno, sino decidir si Uruguay considera útil participar más plenamente en un espacio donde puede contrastar sus experiencias con las de otros países, acceder a análisis comparados y aportar sus propias contribuciones”, agregó. Según él, la imagen de la entidad como “un club cerrado” o exclusivo de “países ricos” resulta “cada vez menos adecuada”.

Oddone es proclive a aspirar a la membresía en la OCDE porque a su juicio ofrece la posibilidad de aprender de las “disciplinas” y buenas prácticas aplicadas por los países de la organización, y como forma de que Uruguay esté “protegido de un mundo mucho más hostil” como el actual, según dijo a Búsqueda en febrero. Entonces informó que empezaría un estudio para identificar los “gaps” en distintas áreas, si Uruguay pretendiera incorporarse a la entidad.