  • Cotizaciones
    jueves 09 de abril de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Con la tregua en Medio Oriente, se apaciguan los mercados bursátiles

    Repuntaron las acciones en Estados Unidos, a la espera de que se normalice el tránsito de petróleo en el estrecho de Ormuz

    La Bolsa de Nueva York.

    La Bolsa de Nueva York.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Los principales índices accionarios mundiales se normalizaron al alza y la cotización del barril del petróleo cayó tras la marcha atrás del presidente de Estados Unidos Donald Trump en su amenaza de intensificar los ataques sobre Irán; por la noche del martes 7, informó sobre un acuerdo con el régimen de ese país para un cese al fuego por dos semanas en la guerra de Medio Oriente.

    El anuncio fue poco antes de agotado el plazo fijado por Trump para que Irán reabra el estrecho de Ormuz donde transita gran parte del comercio petrolero con el ultimátum de que, de lo contrario, “una civilización entera” moriría.

    Leé además

    La Bolsa de Nueva York.
    Bolsa

    Mercados bursátiles agitados por conflicto bélico en Medio Oriente con Trump como protagonista

    Por Redacción Búsqueda
    Una pequeña empresa utilizando tecnología digital.
    Seguros

    Crece el mercado de las ‘insurtech’; Uruguay alberga cerca del 10% de esas compañías de América Latina

    Por Redacción Búsqueda

    El índice Dow Jones, que resume la evolución del precio de las acciones de la Bolsa de Nueva York, repuntó ayer miércoles tras el anuncio de la tregua y volvió a aproximarse a los 48.000 puntos, niveles que no se veían desde principios de marzo.

    Deuda uruguaya

    En los últimos días, los precios de los bonos soberanos uruguayos en dólares continuaron su lenta tendencia al alza, que se arrastra desde la semana previa a Turismo según el índice de Búsqueda.

    El “riesgo país” de Uruguay tuvo algunas oscilaciones, y ayer terminó en 69 puntos básicos (0,69%) en la medición de República AFAP.

    Por otro lado, el martes el Ministerio de Economía emitió deuda nominada en unidades previsionales en el mercado doméstico. La reapertura de la serie 5 de Notas del Tesoro tuvo una demanda superior al monto original propuesto; colocó el equivalente a US$ 131,6 millones. Fue a una tasa de corte de 1,9%.

    Selección semanal
    Montevideo

    El MPP “procesa el golpe” tras la decisión de Orsi sobre el transporte, mientras la gestión de Bergara respira aliviada

    Por  Santiago Sánchez  y Lucía Cuberos
    Informe sobre municipios

    Hay 23 municipios con niveles bajos de acceso a infraestructura y servicios básicos

    Por Redacción Búsqueda
    Agro

    Censo Agropecuario: menos predios, pero más grandes, y aumento de mujeres a cargo

    Por Agro de Búsqueda
    Presidencia

    Cristina Zubillaga asumirá como directora ejecutiva de Agesic tras Semana de Turismo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Donald Trump sostiene un gráfico mientras pronuncia un discurso sobre aranceles recíprocos durante un evento en el Jardín de las Rosas titulado “Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser rico” en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 2 de abril de 2025.

    La economía mundial es más resiliente de lo que temíamos

    Por Martin Wolf
    La lana uruguaya tiene atributos que la destacan, además de su calidad, sobresale su sistema de producción natural, respetando y conservando la biodiversidad.  

    Se busca posicionar a la lana uruguaya en las principales vidrieras del mundo a través del fútbol y la alta costura

    Por Lucas Farías
    Fachada de la sede del Banco Mundial, en Washington DC. 

    Uruguay crecerá 1,6% en 2026, según el Banco Mundial; una “superestrella” en otro siglo que se apagó

    Por Redacción Búsqueda
    Yamandú Orsi y Gonzalo Civila, durante la presentación de la estrategia para personas en situación de calle.

    Gobierno anunció 3.000 plazas en “viviendas de acompañamiento social” para personas en situación de calle en 2028

    Por Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage