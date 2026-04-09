Con la tregua en Medio Oriente, se apaciguan los mercados bursátiles

Los principales índices accionarios mundiales se normalizaron al alza y la cotización del barril del petróleo cayó tras la marcha atrás del presidente de Estados Unidos Donald Trump en su amenaza de intensificar los ataques sobre Irán; por la noche del martes 7, informó sobre un acuerdo con el régimen de ese país para un cese al fuego por dos semanas en la guerra de Medio Oriente.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El anuncio fue poco antes de agotado el plazo fijado por Trump para que Irán reabra el estrecho de Ormuz —donde transita gran parte del comercio petrolero— con el ultimátum de que, de lo contrario, “una civilización entera” moriría.
El índice Dow Jones, que resume la evolución del precio de las acciones de la Bolsa de Nueva York, repuntó ayer miércoles tras el anuncio de la tregua y volvió a aproximarse a los 48.000 puntos, niveles que no se veían desde principios de marzo.
Deuda uruguaya
En los últimos días, los precios de los bonos soberanos uruguayos en dólares continuaron su lenta tendencia al alza, que se arrastra desde la semana previa a Turismo según el índice de Búsqueda.
El “riesgo país” de Uruguay tuvo algunas oscilaciones, y ayer terminó en 69 puntos básicos (0,69%) en la medición de República AFAP.
Por otro lado, el martes el Ministerio de Economía emitió deuda nominada en unidades previsionales en el mercado doméstico. La reapertura de la serie 5 de Notas del Tesoro tuvo una demanda superior al monto original propuesto; colocó el equivalente a US$ 131,6 millones. Fue a una tasa de corte de 1,9%.