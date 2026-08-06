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    Consejos de Salarios: acordaron 27% de las mesas de la segunda fase

    La construcción alcanzó un preacuerdo, tras más de 120 días de negociación, que incorpora una reducción gradual del tiempo de trabajo

    Sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

    Sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

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    Pablo Vignali/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Según un informe de avance de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), este tramo impacta sobre 263.385 cotizantes registrados. De ese total, 73.000 corresponden al sector construcción, 29.000 a empresas de limpieza, 25.000 a comercio en tiendas y el resto a otras actividades.

    En lo que va de esta segunda fase cerraron convenios 13 mesas, que abarcan a 70.770 cotizantes (el 27% de los comprendidos en esta fase). De esas mesas, tres se aprobaron por votación con abstención del Poder Ejecutivo y 10 por acuerdo tripartito, lo que, según el informe, refleja un alto nivel de consenso entre las partes.

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    A su vez, continúan en negociación tres mesas vinculadas a la industria del papel, la industria farmacéutica y la administración de centros comerciales, cuyos convenios caducaron en diciembre de 2025.

    De las 35 mesas que involucran sectores que quedaron sin acuerdos entre mayo y junio pasado, solo 11 fueron convocadas hasta el momento.

    La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, dijo a Búsqueda que en esta etapa de los Consejos de Salarios se priorizaron los sueldos más sumergidos y que, si bien todos los sectores tienen igual relevancia, en la práctica aquellos con mayor número de trabajadores cotizantes tienden a concentrar la atención durante la negociación. En ese marco, actividades como el trabajo doméstico, el rural, los supermercados y el comercio en tiendas estuvieron en el centro de la discusión, a la vez que la construcción fue uno de los grupos más duros.

    Construcción

    Luego de 120 días de negociación colectiva, el lunes 3 la construcción alcanzó un preacuerdo para un convenio colectivo de cinco años de vigencia, que debe ser aprobado en una asamblea del sindicato como parte de su proceso de ratificación.

    Entre los principales puntos, establece un primer ajuste salarial de 5,17% retroactivo desde el 1 de abril de 2026 y una reducción progresiva de la jornada laboral hasta las 40 horas semanales, que comenzaría a aplicarse desde el 30 de agosto de 2027.

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