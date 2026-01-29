  • Cotizaciones
    Consejos de Salarios: con la primera fase de la ronda casi cerrada y varios “hitos”, MTSS convoca nuevas mesas

    Ya comenzaron a negociar los sectores de limpieza, seguridad, tiendas y call centers, que involucran los convenios colectivos de unos 84.000 trabajadores

    Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La undécima ronda de los Consejos de Salarios no escapó a la desaceleración típica del verano. Los avances durante enero, en contraste con los números al cierre del 2025, se explicaron por la resolución de algunas mesas de negociación tripartita vinculadas al comercio minorista de la alimentación.

    A la fecha, de un total de 165 mesas instaladas —quedan por abrir tres del sector de la pesca— ya cerraron 154 (93,4%). Eso implica la renovación de convenios para unos 584.000 trabajadores del sector privado cotizantes a la seguridad social, informaron a Búsqueda desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Otra mesa más, vinculada a los “servicios 0900”, está próxima a firmar.

    Del total de mesas cerradas, el 62% lo hicieron en clave de acuerdo tripartito (Poder Ejecutivo, empresas y trabajadores), mientras que 25 debieron resolver mediante votación; 14 determinadas por mayoría del Ejecutivo, nueve por votación del Ejecutivo junto con los empresarios (en sectores como productoras de dulces, raciones balanceadas y curtiembres) y dos del Ejecutivo junto con los trabajadores (estaciones de servicio y lavaderos).

    Aún quedan 10 mesas correspondientes al ciclo de 2025 en pleno proceso de negociación, que abarcan a unos 12.632 trabajadores asociados a la industria láctea, operación de terminales y depósitos portuarios, envasados y fletes de supergás, molinos de arroz y carga de pescado.

    Puertos y lácteos

    Las negociaciones de mayor dificultad siguen siendo las mismas: puertos y lácteos. “Por las particularidades de los sectores, siempre va a ser mejor que tengan un acuerdo que incluya mecanismos de prevención de conflictos y cláusulas de paz, y no un laudo del Ejecutivo, que lo que haría sería resolver la situación salarial, pero no la situación de fondo”, dijo a Búsqueda Marcela Barrios, directora nacional de Trabajo.

    El diario El País informó que este jueves 29 el Sindicato Único Portuario (Supra) y el Centro de Navegación (Cennave) se reunirán con los negociadores del MTSS para evaluar nuevas propuestas del sindicato. En el caso de estos trabajadores, explicó Barrios a Búsqueda, su convenio rige hasta que uno nuevo lo sustituya, por lo que el Ejecutivo “acompañará a que se encuentre una nueva forma y, mientras tanto, estará vigente lo que ellos mismos acordaron”.

    En cuanto a la industria láctea, la jerarca recordó que las negociaciones “demoraron muchísimo en instalarse” porque “se contaminaron” de una serie de conflictos desvinculados al Consejo de Salarios —principalmente en las empresas Conaprole y Claldy—, y por eso es que tuvieron “pocas posibilidades reales de avanzar” el año pasado.

    “Durante varias reuniones, el sector empresarial se negó a asistir habiendo medidas (de conflicto sindical) en el sector”, comentó. Salvo por esas interrupciones, ahora el ritmo de negociación parece ser “bastante normal”. Las partes continúan los intercambios y, al momento, no le solicitaron al Ejecutivo una instancia de votación.

    Nuevas mesas

    En este nuevo año, para la undécima ronda de Consejos de Salarios, negociarán entre 70 y 80 nuevas mesas. Para el 2027, solo restarán acordar siete.

    Los equipos del MTSS ya convocaron a unos 20 sectores cuyos convenios vencieron el 31 de diciembre del 2025. Comenzaron a negociar las empresas de limpieza, de seguridad, de tiendas y de call centers, que abarcan a unos 84.000 trabajadores. Aunque esos grupos involucran a “mucha cantidad de gente” y en algunos casos presentan “salarios un poco más bajos”, Barrios consideró que “no son sectores que a priori vayan a tener conflictividad”.

    Entre los próximos meses de marzo y junio vencerán los convenios de los trabajadores de la construcción —unos 74.000 cotizantes—, así como los de hoteles y frigoríficos. Ese último puede ser uno de los que genere mayores dificultades de acuerdo, evaluó la jerarca ministerial, aunque prefirió no “hacer futurología”.

    Hitos

    La directora de Trabajo destacó algunos “hitos” de las negociaciones durante el 2025, que ocupó tanto la mayor cantidad de grupos y subgrupos como de trabajadores.

    Por un lado, celebró el acuerdo tripartito en el sector rural, que “habitualmente le cuesta acordar” y que presenta pocos antecedentes de acuerdos firmados por todas las partes. “Es de los sectores donde más veces ha laudado el Poder Ejecutivo, no solamente por votación, por decretos también”, señaló.

    Eso significó que se incluyeran beneficios extrasalariales, como partidas para un set escolar y licencias por cuidados. “Ese tipo de beneficios en las mesas de Consejos de Salarios solo se pueden incluir si las partes lo acuerdan, y en este sector es la primera vez que incluyen beneficios que no sean solamente una forma de ajustar el salario mínimo”, agregó.

    Por otro, subrayó el acuerdo en el servicio de trabajo doméstico, relevante “por lo que es Uruguay como referencia. En este 2026 se cumplen 20 años de que el servicio doméstico se empezó a considerar como un trabajo con regulación propia, con limitación de la jornada, con determinadas leyes específicas”.

    Una demanda histórica refería a la creación de categorías, en el entendido de que “no es todo lo mismo, sino que hay trabajadoras domésticas que cuidan, y eso tiene una expertise diferente que tiene que ser remunerado de manera diferente”, explicó Barrios. En ese sentido, se logró establecer tres categorías que empezarán a regir en julio de este año: limpieza general, cocina y cuidados. Adicionalmente, se incluyeron beneficios como licencias por cuidados y horas por salud mental, temas que el Ejecutivo se propuso como “prioridad”.

    Un tercer punto que destaca la jerarca es que, hasta ahora, el gobierno no se ha visto obligado a resolver sobre un convenio por la vía de un decreto, aunque hubo situaciones cercanas, como en el caso del sector metalúrgico, que finalmente cerró por votación con mayoría del Ejecutivo.

    Añadió que, cerrado el primer semestre del año pasado, la inflación “estuvo contenida”, lo que repercutirá en un crecimiento del poder adquisitivo del salario, “tal como estaba proyectado, o incluso un poquito más”.

