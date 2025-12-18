Consejos de Salarios: se destraban varias mesas y el Ejecutivo podría laudar para el sector metalúrgico

Los negociadores del Ministerio de Trabajo (MTSS) están abocados a llevar las mesas más conflictivas de la undécima ronda de los Consejos de Salarios a sus estadios finales.

Las últimas cifras públicas, al 8 de diciembre, indican que el 71% de las mesas cerraron o están próximas a hacerlo; el 52%, que involucra a unos 293.000 trabajadores del sector privado, ya firmó el convenio. Mientras, un 12% de las mesas aún negocian “con dificultades”. En la última semana, varios grupos que venían “trancados” pudieron conciliar soluciones, informó a Búsqueda la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios.

“Lástima que se nos venga fin de año, pero ahora están con un buen intercambio de propuestas y en vías de acordar o votar”, valoró refiriéndose al sector rural y sus dificultades para acordar aspectos salariales. El MTSS hizo una propuesta de acercamiento “sin darle la razón a uno u otro, sino buscando otros conceptos”, lo que derivó en una negociación “con bastante fluidez y buen clima”, ya en sus “instancias finales”, afirmó.

Por otro lado, el martes 16 se “destrabó” el grupo 16 de servicios educativos, donde el sector de enseñanza “no formal” venía con los mayores obstáculos. Todos los subgrupos firmaron menos el relativo a la enseñanza técnica, comercial y de academias de choferes, que llevarán alternativas a instancia de votación en los próximos días.

El subgrupo de transporte de carga, que también tuvo meses conflictivos con varias movilizaciones del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) en los accesos al Puerto de Montevideo, se “destrancó” y logró un preacuerdo, por lo que estaría en vías de cerrar, informó la jerarca.

Mesas más trancadas

El sector metalúrgico es de los que está presentando mayores problemas para acordar. El viernes 5 logró cerrar de forma bipartita y en diferentes modalidades los asuntos pendientes de la ronda anterior de los Consejos de Salarios, como los correctivos negativos de julio del 2024, “más elevados” que los aumentos salariales posteriores. Hubo varios convenios donde el ministerio “ni siquiera podía votar u opinar” porque no formó parte de esa negociación previa, explicó Barrios.

Para la undécima ronda las autoridades convocaron a los metalúrgicos para realizar una propuesta de acercamiento, que “las dos partes rechazaron”. Procedieron a otra convocatoria, esta vez a votación, pero “tampoco se pusieron de acuerdo”, lamentó la jerarca. “Ahora estamos analizando cómo seguir y explorando si en algún caso hay posibilidad de acuerdo o van a hacer todas votaciones. Está sin resolverse”, agregó. A su entender, es probable que el Ejecutivo termine laudando mediante decreto, algo que aún no sucedió en la actual ronda.

En el sector de supermercados, los principales desacuerdos pasan por criterios de aplicación de beneficios, como el cálculo del monto por antigüedad. Además, los trabajadores presentaron cláusulas para una mejor coordinación de los cambios de turno. “Soy optimista en cuanto a que van a llegar a un acuerdo” a la brevedad, diagnosticó Barrios.

Si bien “ha habido algún acercamiento en algunos de los subgrupos”, el sector de la pesca sigue con dificultades y “el grueso está todavía lento”. En el caso de los trabajadores del puerto, el ministerio convocó una reunión de acercamiento con todas las partes para hoy, jueves 18.