Consumo, crédito bancario y producción fabril en Uruguay en números

US$ 315 millones

El crédito aumentó durante setiembre en casi todas las instituciones bancarias privadas, aunque de forma despareja. Los mayores crecimientos los tuvieron Santander (US$ 112 millones) e Itaú (US$ 109 millones), según datos de las entidades informados por el Banco Central. En conjunto, el incremento fue de US$ 261 millones, que sumados al incremento en el Banco República (US$ 54 millones), llevó el incremento global de los créditos brutos en el mes a US$ 315 millones.

US$ 515 millones

Los depósitos en el sistema bancario —sin incluir al Banco Hipotecario, para el cual no se dispuso de datos— se incrementaron en US$ 515 millones en setiembre y el stock global subió a US$ 42.006 millones.

0,7%

El volumen físico producido por la industria manufacturera aumentó en agosto 0,7% con respecto al mismo mes del año anterior y las horas trabajadas tuvieron un incremento similar (0,8%).

Sin embargo, el personal obrero ocupado disminuyó levemente (-0,2%), lo que trasunta una mayor productividad en las fábricas.