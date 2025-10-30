Costo de la construcción, tipo de cambio real, compraventa de inmuebles, inversión y desempleo en Uruguay en números

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Ley de Presupuesto Jefe de misión del FMI recomienda “medidas de ajuste adicionales” para bajar la trayectoria de la deuda

Sistema financiero Depósitos de no residentes alcanzan máximo en el año; argentinos tenían casi US$ 2.300 millones

El Índice de Costo de la Construcción de Vivienda virtualmente se mantuvo en setiembre frente al mes anterior; la suba fue de 0,06%.

En los últimos 12 meses, el índice que mide tanto la evolución de costos con participación privada como pública registró aumentos levemente mayores a 5%.

—0,7%

El Índice de Tipo de Cambio Real (ITCR) calculado por el Banco Central bajó 0,7% en setiembre en comparación con el mes previo, en lo que influyó en gran medida la caída —de más de 5%— frente a Argentina.

Fue el cuarto retroceso consecutivo en la relación de precios en dólares entre Uruguay y el promedio de países incluidos en el ITCR, que son algunos de sus socios comerciales más relevantes.

US$ 80.000

Respecto a junio, en julio bajaron tanto los precios de las compraventas de inmuebles en Montevideo como en el interior que fueron inscriptos en los registros oficiales. El promedio a escala nacional fue de US$ 80.000, un 11,1% menos en esa comparación (y 8,1% menos que un año atrás), informó el Instituto Nacional de Estadística.

293%

Asociado principalmente a la construcción de un segundo aserradero para pinos en Rivera por parte de la empresa Urufor, el Índice de Inversión en Maquinaria y Equipos aumentó 293% en el tercer trimestre, respecto a igual período del año anterior.

El aumento fue de 16,7% en comparación con abril-junio previo (comparación que excluye efectos estacionales e irregulares), según la medición de la Cámara de Industrias.

6,9%

Una leve disminución de la cantidad de personas buscando trabajo y un pequeño incremento en los puestos disponibles determinó, en setiembre, un descenso del desempleo a 6,9%, la menor tasa desde diciembre de 2020.

Los desocupados eran 131.300, según la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística.