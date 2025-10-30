  • Cotizaciones
    Costo de la construcción, tipo de cambio real, compraventa de inmuebles, inversión y desempleo en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Una obra de edificación de viviendas sobre la bahía de Montevideo.

    Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    0,06%

    El Índice de Costo de la Construcción de Vivienda virtualmente se mantuvo en setiembre frente al mes anterior; la suba fue de 0,06%.

    En los últimos 12 meses, el índice que mide tanto la evolución de costos con participación privada como pública registró aumentos levemente mayores a 5%.

    —0,7%

    El Índice de Tipo de Cambio Real (ITCR) calculado por el Banco Central bajó 0,7% en setiembre en comparación con el mes previo, en lo que influyó en gran medida la caída —de más de 5%— frente a Argentina.

    Fue el cuarto retroceso consecutivo en la relación de precios en dólares entre Uruguay y el promedio de países incluidos en el ITCR, que son algunos de sus socios comerciales más relevantes.

    US$ 80.000

    Respecto a junio, en julio bajaron tanto los precios de las compraventas de inmuebles en Montevideo como en el interior que fueron inscriptos en los registros oficiales. El promedio a escala nacional fue de US$ 80.000, un 11,1% menos en esa comparación (y 8,1% menos que un año atrás), informó el Instituto Nacional de Estadística.

    293%

    Asociado principalmente a la construcción de un segundo aserradero para pinos en Rivera por parte de la empresa Urufor, el Índice de Inversión en Maquinaria y Equipos aumentó 293% en el tercer trimestre, respecto a igual período del año anterior.

    El aumento fue de 16,7% en comparación con abril-junio previo (comparación que excluye efectos estacionales e irregulares), según la medición de la Cámara de Industrias.

    6,9%

    Una leve disminución de la cantidad de personas buscando trabajo y un pequeño incremento en los puestos disponibles determinó, en setiembre, un descenso del desempleo a 6,9%, la menor tasa desde diciembre de 2020.

    Los desocupados eran 131.300, según la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística.

