Costo de la construcción, tipo de cambio real, compraventa de inmuebles, inversión y desempleo en Uruguay en números

0,06%
Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana
0,06%
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
El Índice de Costo de la Construcción de Vivienda virtualmente se mantuvo en setiembre frente al mes anterior; la suba fue de 0,06%.
En los últimos 12 meses, el índice que mide tanto la evolución de costos con participación privada como pública registró aumentos levemente mayores a 5%.
—0,7%
El Índice de Tipo de Cambio Real (ITCR) calculado por el Banco Central bajó 0,7% en setiembre en comparación con el mes previo, en lo que influyó en gran medida la caída —de más de 5%— frente a Argentina.
Fue el cuarto retroceso consecutivo en la relación de precios en dólares entre Uruguay y el promedio de países incluidos en el ITCR, que son algunos de sus socios comerciales más relevantes.
US$ 80.000
Respecto a junio, en julio bajaron tanto los precios de las compraventas de inmuebles en Montevideo como en el interior que fueron inscriptos en los registros oficiales. El promedio a escala nacional fue de US$ 80.000, un 11,1% menos en esa comparación (y 8,1% menos que un año atrás), informó el Instituto Nacional de Estadística.
293%
Asociado principalmente a la construcción de un segundo aserradero para pinos en Rivera por parte de la empresa Urufor, el Índice de Inversión en Maquinaria y Equipos aumentó 293% en el tercer trimestre, respecto a igual período del año anterior.
El aumento fue de 16,7% en comparación con abril-junio previo (comparación que excluye efectos estacionales e irregulares), según la medición de la Cámara de Industrias.
6,9%
Una leve disminución de la cantidad de personas buscando trabajo y un pequeño incremento en los puestos disponibles determinó, en setiembre, un descenso del desempleo a 6,9%, la menor tasa desde diciembre de 2020.
Los desocupados eran 131.300, según la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística.