Inflación, exportaciones, finanzas públicas, salarios y mercado laboral en Uruguay en números

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La inflación en marzo fue 0,41%, con lo cual en el primer trimestre del año acumuló una suba de 1,68%. A su vez, la tasa de los últimos 12 meses se ubicó en 2,94%, por debajo del 3% establecido como piso para la meta (de 4,5%, con un margen de 1,5 puntos por debajo o por encima) por las autoridades económicas.

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En la inflación del mes influyó la valorización del dólar, que provocó un encarecimiento en rubros como los pasajes de avión (9,1%) y los paquetes turísticos al exterior (4,2%).

Las exportaciones de mercaderías, incluidas las zonas francas, sumaron en marzo US$ 1.127 millones, un 7% más que en el mismo mes de 2025.

Según esas estadísticas basadas en las “solicitudes”, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por las ventas de carne bovina, celulosa, productos lácteos y concentrados de bebidas.

4,7%

El déficit anual en las finanzas del sector público global se ubicó a febrero en el equivalente a 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB).

Ese resultado fiscal de 12 meses computa el adelanto de pagos de pasividades, remuneraciones y transferencias al Banco de Previsión Social que había realizado el gobierno en febrero del 2025, correspondientes a marzo siguiente, por el feriado de Carnaval. A su vez, excluye los ingresos de fondos —de carácter extraordinario— al Fideicomiso II de la Seguridad Social, que fueron por el equivalente a 0,4% del Producto.

US$ 64.129 millones

La deuda del conjunto del sector público tuvo un crecimiento significativo —de más de U$ 2.300 millones— durante el último trimestre del año pasado, que llevó el stock a US$ 64.129 millones. Ese monto equivale a 74,8% del PIB.

El endeudamiento neto —descontados los activos de reserva— también se incrementó y cerró el 2025 en US$ 39.199 millones, es decir 45,7% del PIB.

2,84%

El Índice de Tipo de Cambio Real, que compara la evolución de los precios en distintas economías medidos en dólares, mostró en febrero un abaratamiento de Uruguay; subió un 2,84% respecto al mes previo.

El ITCR calculado por el Banco Central mejoró respecto de los nueve países abarcados en su metodología; con Brasil y China, los dos principales destinos de exportación de los productos uruguayos, la suba fue de 5,8% y 1,9%, respectivamente.

7,4%

Febrero mostró estabilidad en el mercado laboral tanto por el lado de la oferta como la demanda.

La tasa de actividad se ubicó en 64,6%, una décima más que en enero; la de empleo se mantuvo en 59,8%. Como consecuencia, tampoco hubo movimientos en el nivel de desocupación, que permaneció en 7,4% de la población económicamente activa (unas 141.500 personas).

-0,20%

El Índice Medio de Salarios registró en febrero una suba mensual de 0,15%. Pero esa mejora fue más que contrarrestada por el incremento de los precios al consumo, y el poder adquisitivo salarial se retrajo 0,20% frente a enero.

Sin embargo, el salario real medio se ubicó 2,05% por encima de un año atrás.