Déficit, actividad económica, deuda, salarios, construcción, recaudación y mercado laboral en Uruguay en números

El déficit del sector público en los 12 meses cerrados en agosto aumentó al equivalente a 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que serían unos US$ 4.429 millones. Ese resultado excluye los ingresos extraordinarios por el fideicomiso del fondo de la seguridad social.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería .

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Dicho dato del saldo fiscal negativo está afectado, fundamentalmente, por un efecto calendario asociado al giro de utilidades del Banco República a la Tesorería (que en 2025 se hizo en agosto y en 2026 fue en mayo).

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), que resume la actividad de las distintas ramas de la economía, registró en julio un incremento en sus distintas mediciones: 1,7% interanual, 0,2% desestacionalizado y 0,1% en tendencia-ciclo.

Finanzas públicas Sin “bola de cristal” para anticipar cuánto crecerá el PIB, Consejo Fiscal sugiere “ajuste” del gasto

Actividad económica El MEF lee en su “mapa de calor” una economía “en movimiento” y relativiza encuesta de comerciantes

La deuda pública global se incrementó en el segundo trimestre y se ubicó en US$ 64.489 millones; son US$ 627 millones más que en marzo. En relación con el PIB, ese stock fue de 71,7%, una baja en comparación al primer trimestre (72,2%).

Si se descuentan los activos de reserva —que tuvieron una disminución en el segundo trimestre, a US$ 23.773 millones—, la deuda neta subió a US$ 40.716 millones (45,3% del Producto).

0,07%

El poder adquisitivo salarial virtualmente se mantuvo en agosto al comparar con el mes previo; la suba fue de 0,07%.

La mejora del salario medio por encima de la inflación —en términos reales— fue de 1,43% respecto a diciembre del año pasado y de 1,28% frente a agosto de 2025.

–0,4%

La Dirección General Impositiva (DGI) recolectó $ 56.683 millones en agosto; eso significó un incremento a precios corrientes de 4,2% pero, quitando el efecto de la inflación, eso supuso una baja real de 0,4%. A su vez, la recaudación neta —descontada la devolución de impuestos— fue de $ 48.572 millones, una disminución en términos reales de 0,3%.

La DGI aclaró en su comunicado que en esa baja influyó la caída de 3,9% de la tributación por parte del conjunto de las empresas públicas.

0,19%

Explicado por idénticas variaciones en el sector público y el privado, el Índice de Costo de la Construcción de Vivienda aumentó 0,19% en agosto respecto a un año atrás. Los materiales fueron el rubro con mayor incidencia; su variación fue de 0,4% al comparar con agosto de 2025.

En los últimos 12 meses, el índice acumuló un incremento de casi 5%.

0,41%

El Índice de Tipo de Cambio Real reflejó en agosto un abaratamiento en dólares de Uruguay respecto de un grupo de economías comercialmente relevantes. Según la medición del Banco Central, subió 0,41% frente al mes previo.

La suba del índice se explicó por la mejora respecto de los países más lejanos incluidos en la medición, ya que hubo una baja con la región.

7,2%

El mercado laboral registró cambios relativamente leves en agosto, tanto por el lado de la oferta como en la demanda.

Los trabajadores que ofrecieron su fuerza laboral se mantuvieron respecto al mes previo, mientras que la cantidad de empleos disponibles se redujo mínimamente, en una décima de punto porcentual. La tasa de desocupación pasó de 7,0% en julio a 7,2% en agosto, lo cual representa a 136.100 personas.