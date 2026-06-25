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    Demografía de empresas, recaudación impositiva, demanda de personal, mercado inmobiliario y consumo en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Una empresa de pequeña dimensión.

    Una empresa de pequeña dimensión.

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    Javier Calvelo/adhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    207.182

    En el primer trimestre hubo 207.182 empresas activas, lo que representa un incremento de 0,37% respecto a octubre-diciembre anterior y un aumento de 4,58% en comparación a igual lapso del 2025.

    Frente al Banco de Previsión Social, en enero-marzo pasado “nacieron” 10.659 firmas y “murieron” 8.282, según el informe de demografía empresarial publicado ayer, miércoles 24, por el Instituto Nacional de Estadística.

    $ 59.716 millones

    La recaudación tributaria bruta fue en mayo de $ 59.716 millones, un aumento de 2,9% respecto al mismo mes de 2025. Descontada la inflación, se produjo una baja de 0,8% real.

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    La Dirección General Impositiva aclaró que en mayo de 2025 se había producido un corrimiento de caja en la recaudación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas categoría II (ingresos por trabajo). Corregido ese factor, el mes pasado la recaudación total creció 0,4% en términos brutos (1,2% neto de reintegros y otros créditos).

    –7,5%

    Mayo fue el cuarto mes consecutivo de descenso interanual en los llamados a la contratación publicados en portales y medios digitales de búsqueda laboral relevados por Advice. Fueron 6.419, un 7,5% menos que en igual mes de 2025.

    Según la consultora, esto “confirma un panorama de deterioro del mercado laboral respecto a un año atrás, que se produce no como un shock (las variaciones han sido relativamente moderadas) sino por un efecto acumulativo, que se proyecta continúe en la segunda mitad de este año”.

    US$ 90.000

    Como en febrero, la mediana de los precios de las transacciones de propiedades inmuebles fue en marzo de US$ 90.000. Comparado con un año atrás, registró un incremento de 9,09%.

    La mediana fue de US$ 126.950 en Montevideo y de US$ 65.000 en el interior del país.

    4.633

    En abril hubo 4.633 inmuebles inscriptos como “alta” de compraventa en la Dirección General de Registros. Eso significó un descenso de 3,01% respecto a marzo anterior, pero creció 15,85% frente a un año atrás.

    2,1%

    En mayo, las ventas de alimentos, bebidas, artículos de cuidado personal y limpieza en volumen —unidades, kilogramos y litros— fueron 2,1% menores que las de un año atrás, si bien la facturación creció 4,1%, según el monitoreo del consumo que hace la empresa Scanntech.

    Los datos surgen de un panel seleccionado de más de 7.000 puntos de venta conectados en todo el país.

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