El legislador blanco y exsubsecretario de Salud Pública reconoció que técnicos de esa cartera frenaron una reforma como la que impulsa el actual oficialismo para promover la competencia en productos como la pasta de dientes

Después de que se encaminaron las urgencias por la pandemia de Covid-19, un equipo del Ministerio de Economía (MEF) se puso a trabajar en una agenda de reformas que al gobierno de Luis Lacalle Pou le interesaba empujar. Una apuntaba a generar competencia en algunos productos básicos de la canasta familiar. La pasta dental era uno de esos artículos.

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“Estamos estudiando si hay margen para reducir o destrabar regulaciones en sectores —que no puedo adelantar cuáles—, en dirección de una mayor competencia y, por tanto, de una reducción de precios”, dijo a Búsqueda en noviembre de 2022 la directora de Política Económica del MEF, Marcela Bensión. Aseguró que “sin dudas” serían medidas a ejecutar en 2023, aunque reconoció que “las reformas micro son muy lentas, porque hay muchos detalles, mucha regulación y muchos cuidados que se deben tener al mover las piezas. En esto, lento pero seguro”.

La postura negativa de algunos técnicos y jerarcas del Ministerio de Salud Pública (MSP) frenaron ese intento de reforma, un episodio que ha sido recordado por exintegrantes del gobierno pasado durante la discusión legislativa del artículo 140 del proyecto de “competitividad y reducción del costo de vida”, que persigue objetivos similares al de aquel frustrado intento reformista. En lo esencial, ese texto propone la simplificación del registro de “importadores subsiguientes”: salvo en los casos en los que la legislación prevea expresamente que la provisión de un producto en un mercado se efectúe mediante un representante o distribuidor exclusivo, “se habilitará la existencia de múltiples proveedores para un mismo producto sometido a vigilancia técnica, sanitaria o de cualquier otro tipo”.

El diputado blanco José Luis Satdjian, que fue subsecretario de Salud en el anterior gobierno, volvió sobre el tema en una sesión de la Comisión de Hacienda el miércoles 11, a la que asistieron actuales autoridades del MSP.

“Vamos a ser honestos intelectualmente como lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida. En noviembre del 2023, quisimos introducir cambios a la normativa sanitaria. Quisimos hacer esto que el gobierno plantea; no es nuevo; se veía venir. Hace años que se está trabajando en manejar los requisitos que el Ministerio de Salud Pública pide a los distintos productos sanitarios, porque sabemos que ahí están las principales trancas, los principales costos, las principales cuestiones que hacen a la competitividad o hacen a lo que tiene que ver con el poder de compra de las personas. No puede ser que un trámite en el Ministerio de Salud Pública demore lo que actualmente demora. No podía ser en el pasado también, y en eso vamos a estar de acuerdo. Hemos trabajado mucho en simplificarlo y creo que a las autoridades así les consta. Pero cuando quisimos dar este paso, consultamos a los técnicos” y en un informe de 2023 “claramente desaconsejaban cualquier cambio en la normativa de evaluación” y de autorización de “estos productos o de los productos cosméticos, domisanitarios y de alimentos que se pretende introducir con el articulado del proyecto que está a consideración”, señaló.