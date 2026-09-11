Pasta de diente es 70% más cara que en la región y el café un 76%, estimó el Ministerio de Economía

El proyecto de ley de “competitividad y reducción del costo de vida” promovido por el Poder Ejecutivo está integrado por un total de 239 artículos. Dentro del conjunto de “medidas procompetitivas”, el planteo “más emblemático, el más importante” es la habilitación de un “importador subsiguiente” de un producto que ya esté registrado y autorizado, ampliando el número de oferentes, definió Álvaro Lalanne, asesor del Ministerio de Economía (MEF) y uno de los redactores principales de esa iniciativa.

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Cuando las autoridades y técnicos del MEF explican ese capítulo, el ejemplo recurrente es el de la pasta de dientes, un artículo de la canasta familiar significativamente más caro en Uruguay que cuando es comprado en países vecinos o de contrabando. Colgate-Palmolive concentra la mayor parte del mercado local.

Técnicos ministeriales calcularon el posible efecto de la habilitación del segundo importador en el Índice de Precios al Consumo (IPC): sería de aproximadamente un punto porcentual a la baja, por la convergencia a los valores promedio de la región.

Competitividad Un jerarca del MEF afirma que el proyecto de competitividad puede tener un impacto similar a la apertura comercial hecha por Lacalle Herrera en los años 90

“Hicimos un relevamiento de los precios de exactamente las mismas marcas en otros en países de la región y encontramos que hay un sobreprecio en Uruguay del 70% en promedio; ese sobreprecio del 70% si uno lo pondera por la importancia que tiene en la canasta de consumo de los uruguayos, equivale a un 1% de ahorro potencial, a un punto del costo de vida. Y si uno lo lleva a los sectores de menores ingresos, esto es mayor porque impacta más; ahí las estimaciones nos dan cerca de dos puntos. Entonces, si será importante esta agenda de generar competencia. Por eso, nosotros entendemos que el proyecto tiene bien puesto el nombre de reducción del costo de vida”, sostuvo Lalanne el miércoles 9 en la Comisión de Hacienda de Diputados que trata la iniciativa, integrando una delegación encabezada por el ministro Gabriel Oddone.

El relevamiento vía web en supermercados de Argentina, Brasil, Chile mostró que los precios en Uruguay son en promedio 70% mayores en el caso del dentífrico, de 74% en el shampoo y el acondicionador, de 49% en el desodorante y de 16% el jabón de tocador. En los dos rubros alimenticios analizados la brecha constatada fue de un 35% en la mayonesa y de 76% en el caso del café.

El proyecto ya se pasó por el Senado y, a la luz de los primeros intercambios en la comisión, iría camino a aprobarse en general también con votos de los principales partidos de la oposición, pero con reparos a varios artículos específicos.

¿Qué propone el proyecto para las importaciones?

El proyecto apunta a reducir barreras regulatorias para facilitar la competencia en productos regulados, especialmente intramarcas. Evita duplicar información ya evaluada por la autoridad sanitaria.

“Esto simplemente lo que hace es que la administración no vuelva a pedirle a una persona que quiere ingresar un producto en la economía uruguaya información de la que ya dispone. (…) Entonces, lo que va a plantear la ley es la habilitación de ese segundo registrante, sujeto a que deba garantizar por un lado la autenticidad del producto —debe tener las condiciones de demostrar a la administración de que se trata efectivamente del mismo producto— y, además, garantizar la trazabilidad del lote, o sea debe poder distinguir sus mercaderías de las de otros registrantes. Si hay algún asunto sanitario, se puede hacer el retiro de la mercadería”, explicó el asesor ministerial.

En el trámite en el Senado se incluyó un plazo para la utilización del segundo registrante de un producto; solo podrá ser habilitado si el primer registrante tiene más de un año de uso del registro original.

Para elaborar este proyecto, el MEF hizo consultas con el ministro de Desregulación de Argentina, Federico Sturzenegger, y con el exministro de Economía de Chile Nicolás Grau. También con Ignacio de Posadas, quien fue exministro de Economía en el gobierno de Luis Lacalle Herrera de inicios de los años noventa.

“Si uno ve los precios que existen en Uruguay de algunos productos importados —y esto me tocó leerlo en algunos estudios—, hay diferencias de entre un 30% y un 50% y, por tanto, todo hace pensar que existe una oportunidad para otros importadores que pueden estar vendiendo en un país cercano de Uruguay a 30%, 40%, 50% menos la posibilidad de vender esos mismos productos. Del punto de vista económico es evidente que existe una oportunidad”, afirmó Grau en una reciente entrevista con Búsqueda.

El impacto de un punto porcentual en el IPC, en el efecto que se llama de primera vuelta, “es algo que la sociedad uruguaya puede valorar”, estimó el economista chileno.