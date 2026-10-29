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    El dólar cede ante el peso, diluido el efecto de la derrota electoral de Bolsonaro en Brasil

    Además de la derrota de Flávio Bolsonaro y su posterior huida, la decisión de la Fed de mantener la tasa de referencia influyó en los mercados

    Una casa de cambios en el Centro de Montevideo.

    Una casa de cambios en el Centro de Montevideo.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Después de una pequeña alza al inicio de esta semana, reflejando las novedades en Brasil tras las elecciones del domingo 25, el dólar volvió a negociarse en el circuito “interbancario” local a precios apenas por encima de los $ 40.

    A dos días de finalizar octubre, el tipo de cambio registró —hasta ayer, miércoles 28— un descenso de 0,3%.

    Los movimientos cambiarios en la plaza uruguaya estuvieron influidos por factores externos.

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    Por un lado, el resultado del balotaje del domingo 25 en Brasil y la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que contrarió el leve favoritismo que daban las encuestas a Flávio Bolsonaro. Al día siguiente, el dólar tuvo un salto frente al real brasileño, a la vez que se produjo una caída en los precios de las acciones en el mercado paulista, reflejando decepción de los inversores frente a lo que podía haber sido un giro liberal si ganaba el postulante de la derecha opositora. Luego hubo una estabilización de la cotización de la divisa, por encima de 5,3 reales.

    Por otro lado, ayer la Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener las tasas de interés de referencia para su mercado entre 3,75% y 4%. “La acumulación de más información ayudará al comité a determinar la postura de política adecuada para garantizar un retorno oportuno de la inflación al objetivo del 2%” anual, señaló el banco central federado en un comunicado.

    En ese contexto, el dólar en Uruguay se negoció a un precio mayorista —“interbancario”— promedio de $ 40,214 el lunes 26, un 0,34% por encima del valor del viernes anterior. El martes 27 se mantuvo estable y ayer bajó a $ 40,096.

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