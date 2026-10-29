Costo de la construcción, tipo de cambio real, compras por encomienda, mercado laboral y recaudación en Uruguay en números

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Por influencia sobre todo del encarecimiento de los materiales y los impuestos, el costo de la construcción de vivienda aumentó 0,14% en setiembre respecto al mes previo.
Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana
Por influencia sobre todo del encarecimiento de los materiales y los impuestos, el costo de la construcción de vivienda aumentó 0,14% en setiembre respecto al mes previo.
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En los últimos 12 meses, el índice calculado por el Instituto Nacional de Estadística subió algo más de 5%.
Uruguay, virtualmente, mantuvo su relación de precios medidos en dólares en setiembre; el Índice de Tipo de Cambio Real informado por el Banco Central varió un 0,07% respecto al mes anterior.
El desempeño fue heterogéneo entre los principales socios comerciales incluidos en la medición: se produjo una mejora respecto a la región (0,49%) y hubo un deterioro frente a aquellos geográficamente más remotos (–0,27%).
Desde la implantación del Impuesto al Valor Agregado a las compras por encomienda en régimen de franquicia aduanera, la cantidad de envíos bajó mes a mes y en setiembre llegó a un mínimo en el año; fueron 75.085, un 56,3% menos que un año atrás.
En el acumulado del año los envíos totalizaron 1.407.118, un descenso de 4,3% respecto a enero-setiembre de 2025.
En setiembre se frenó la caída de la demanda de personal. En portales y otros medios se publicaron 6.167 ofrecimientos de puestos de trabajo, un 5,3% más que el mes anterior, pero una caída de 15,2% respecto a un año atrás.
Si se mira el tercer trimestre completo, hubo una disminución superior al 10% en comparación con julio-setiembre de 2025, como reflejo de un “escenario de bajo dinamismo económico”, según la consultora Advice.
La recaudación bruta de la Dirección General Impositiva fue de $ 62.881 millones en setiembre, un aumento de 1,7% a precios corrientes respecto a igual mes del año pasado. Descontando el efecto inflacionario, se produjo una baja de 2,9%.
La baja real fue de 1,2% si se considera la recaudación neta de devoluciones de impuestos.
El mercado laboral mostró en setiembre pocos cambios respecto al mes previo. Casi con las mismas tasas de actividad y de empleo que en agosto, la desocupación cedió en una décima de punto porcentual, a 7,1% de la población económicamente activa, es decir, unas 135.000 personas.
Desde la perspectiva geográfica, Montevideo y el interior del país registraron en ambos casos un desempleo de 7,1%.
La proporción de ocupados que trabajaban sin estar registrados en la seguridad social aumentó levemente en setiembre respecto al mes previo y se ubicó en 21,0%. De todos modos, son cuatro décimas de punto porcentual menos que un año atrás.
El empleo no registrado o “en negro” en Montevideo fue en setiembre considerablemente menor (15,2%) que en el promedio del resto del país (24,8%).