El dólar registra pequeños aumentos y va camino a cerrar julio con una valorización frente al peso

Casi terminando julio, el tipo de cambio en Uruguay parece encaminarse a registrar una leve apreciación mensual tras una sucesión de pequeños incrementos diarios esta semana.
Al anteúltimo día del mes, el tipo de cambio nominal acumuló un alza cercana a 0,3% en la plaza local
Casi terminando julio, el tipo de cambio en Uruguay parece encaminarse a registrar una leve apreciación mensual tras una sucesión de pequeños incrementos diarios esta semana.
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En el circuito mayorista —o “interbancario” en la jerga del mercado—, el dólar se negoció durante casi todo este mes a precios promedio en torno a $ 40,1 y $ 40,3. Esta semana se encadenaron ligeras subas; ayer miércoles 29, las compraventas fueron a $ 40,223, lo que significa un aumento de casi 0,3% en comparación con el cierre de junio.
Esa pequeña alza del dólar frente al peso uruguayo se alineó con la valorización de la divisa estadounidense —salvo ayer, cuando registró una caída— a escala internacional, según el índice DXY, que incluye monedas como el euro y el yuan.
Por otra parte, el Índice de Tipo de Cambio Real (ITCR) calculado por el Banco Central registró en junio una baja de 0,85% respecto al mes previo, en línea con el resultado que mostró el indicador calculado por Búsqueda adelantado la semana pasada.
El encarecimiento en dólares de Uruguay se dio frente a todos los principales socios comerciales incluidos en el indicador, salvo por la virtual estabilidad con Estados Unidos y la mejora con China, según el ITCR bancocentralista.
En una perspectiva de mayor plazo, el índice general subió 7,3% respecto a fin del 2025 y se ubicó un 2,3% por encima de su nivel de junio del año pasado. En ese último período, solo hubo una mejora clara con Brasil y México, cercana a 7% en ambos casos.
Este índice suele asociarse con el concepto de competitividad comercial de precios, aunque estrictamente esta depende de diversos factores, algunos más estructurales.