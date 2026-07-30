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    El dólar registra pequeños aumentos y va camino a cerrar julio con una valorización frente al peso

    Al anteúltimo día del mes, el tipo de cambio nominal acumuló un alza cercana a 0,3% en la plaza local

    Una casa de cambio en el Centro de Montevideo.

    Una casa de cambio en el Centro de Montevideo.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Casi terminando julio, el tipo de cambio en Uruguay parece encaminarse a registrar una leve apreciación mensual tras una sucesión de pequeños incrementos diarios esta semana.

    En el circuito mayorista —o “interbancario” en la jerga del mercado—, el dólar se negoció durante casi todo este mes a precios promedio en torno a $ 40,1 y $ 40,3. Esta semana se encadenaron ligeras subas; ayer miércoles 29, las compraventas fueron a $ 40,223, lo que significa un aumento de casi 0,3% en comparación con el cierre de junio.

    Esa pequeña alza del dólar frente al peso uruguayo se alineó con la valorización de la divisa estadounidense —salvo ayer, cuando registró una caída— a escala internacional, según el índice DXY, que incluye monedas como el euro y el yuan.

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    El encarecimiento en dólares de Uruguay se dio frente a todos los principales socios comerciales incluidos en el indicador, salvo por la virtual estabilidad con Estados Unidos y la mejora con China, según el ITCR bancocentralista.

    En una perspectiva de mayor plazo, el índice general subió 7,3% respecto a fin del 2025 y se ubicó un 2,3% por encima de su nivel de junio del año pasado. En ese último período, solo hubo una mejora clara con Brasil y México, cercana a 7% en ambos casos.

    Este índice suele asociarse con el concepto de competitividad comercial de precios, aunque estrictamente esta depende de diversos factores, algunos más estructurales.

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