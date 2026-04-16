El dólar se desvaloriza mientras sigue la incertidumbre sobre la guerra en Medio Oriente

Con la atención puesta en las novedades en torno a la guerra en Medio Oriente, que transita por una tregua pero sin avances positivos en las negociaciones entre las partes, el dólar bajó de precio en los últimos días tanto a escala internacional como en la plaza uruguaya.

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La divisa se negoció en el mercado mayorista —“interbancario” en la jerga financiera— a valores promedio cada vez menores y desde el martes 14 quedó por debajo de los $ 40; ayer, miércoles 15, las compraventas se hicieron a $ 39,768, informó el Banco Central (BCU). Eso significa un descenso de 1,8% frente al peso uruguayo en lo que va de abril.

Analistas de consultoras, centros de estudios, bancos y otras instituciones privadas encuestados por el BCU estiman —en mediana— que el tipo de cambio terminará este mes en $ 40,5 y que a fin de año se ubicará en $ 41.

Frente a monedas como el euro, el yen y la libra esterlina, incluidas en el índice DXY, el dólar estadounidense bajó esta semana y se ubicó en niveles previos a la guerra declarada por Estados Unidos e Israel a Irán. Según el gobierno del presidente Donald Trump, las negociaciones están trancadas debido a la negativa de las autoridades iraníes a su pretensión de desistir de sus “ambiciones nucleares”. Ante ese panorama, desde el lunes 13 fuerzas militares estadounidenses empezaron a controlar el tránsito de embarcaciones por el estratégico estrecho de Ormuz.

Copom y dólar

Un dólar algo más valorizado que meses atrás es un fenómeno que deberá incorporar a su análisis el Comité de Política Monetaria (Copom) del BCU, que sesionará el próximo martes 21 para evaluar posibles ajustes en esa materia.

Según el economista jefe de Citi Research para Argentina, Uruguay y Paraguay, el argentino Ricardo Dessy, el precio del dólar “va a seguir en estos niveles” a corto plazo y no se visualizan “dinámicas disruptivas (…), pero cuidado con los volantazos en política monetaria, que pueden generar más incertidumbre en un mundo que está extremadamente incierto”.

En declaraciones a El País publicadas el domingo 12, el analista de Citibank afirmó que el BCU hizo en los últimos meses “una baja muy fuerte de tasas de interés por una fortísima desinflación” y que, en su opinión, “está bien, es interesante, se está aprovechando este proceso de desinflación muy fuerte para hacer política monetaria contracíclica para una actividad que está desacelerándose, bajando la tasa de interés” a 5,75% actualmente.

Para él, en el escenario actual el BCU debe “tener cuidado” porque la reciente “desinflación está muy explicada por una asimetría entre precios transables y no transables”. Y agregó: “En general, cuando tenés estas distorsiones de precios, tienden a buscar su equilibrio natural en algún momento. Entonces cuidado en caso de que la crisis global se acentúe”. El pronóstico de Citi es que, en el segundo semestre, la inflación en Uruguay será “un poco más alta de los niveles actuales”. Según Dessy, el BCU ha aplicado “perfectamente lo que dice el manual de política monetaria. Ahora, también tenemos que mirar un contexto que es absolutamente impredecible. Entonces, bajaron 125 puntos básicos en dos meses; si de pronto tenés que salir a desarmar esa decisión de política económica, puede ser complicado porque el mercado percibe como que hay algún grado de debate abierto y eso no es tan sano”.

Los empresarios encuestados por el Instituto Nacional de Estadística estiman que este año la inflación cerrará en 5%. En los 12 meses a marzo, los precios minoristas subieron casi 3%.

Al exponer el martes 14 en el ciclo Governor Talks, en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington D.C., el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, comentó la experiencia de Uruguay en la definición de la política monetaria y el rol de la comunicación en el anclaje de las expectativas de inflación.

Se refirió a “fallas de coordinación” de políticas en el pasado y la búsqueda de “un nuevo equilibrio”.

El jerarca, quien trabajó por más de 15 años en el FMI antes de regresar a Uruguay, señaló que la autoridad monetaria se maneja con una “independencia de facto” y consideró que, a medida que la gestión de esa política se hace “más creíble”, hay una ganancia de reputación y se crean condiciones para preferir el peso. “Un banco central creíble puede influir sobre la inflación no solo con subas de tasas, sino también con palabras” y otros canales de comunicación, señaló.