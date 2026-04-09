Anuncio de alto el fuego en Medio Oriente produjo una desescalada del dólar

El precio de la divisa, que había aumentado más de 5% durante marzo en Uruguay, cedió ayer, acompañando la tendencia global

Si bien el pequeño mercado cambiario uruguayo siempre está influido por los sucesos externos, en marzo y principios de abril eso se vio exacerbado; lo más determinante en la evolución local del precio del dólar ha sido la guerra en Irán y, en particular, la incertidumbre sobre cómo y cuánto seguiría.

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El anuncio de un alto el fuego de dos semanas, realizado a última hora del martes 7, dio algo de serenidad a los mercados, tanto de productos —en particular el petróleo— como a los bursátiles y de divisas.

Ayer, miércoles 8, la moneda estadounidense se retrajo frente a las principales divisas y también ante el peso uruguayo. En el circuito “interbancario” local, el dólar se negoció a $ 40,331 en promedio, una caída de 0,6% respecto al día previo. Es el valor más bajo desde el 11 de marzo.

A escala global, el dólar había recuperado su carácter de moneda de refugio desde que Estados Unidos e Israel comenzaron la confrontación bélica con Irán. En marzo, se valorizó un 3%, según el índice DXY, que refleja la evolución de su precio respecto del euro, el yen japonés y otras cuatro monedas de economías avanzadas.

En el inicio de abril el índice se comportó con mucha volatilidad, ante la expectativa por la reacción de las autoridades iraníes a un ultimátum —que venció el martes 7— declarado por el presidente estadounidense, Donald Trump, instando a que adhieran a un acuerdo para poner en pausa el conflicto y dar inicio a negociaciones definitivas. La preocupación central a escala internacional es la situación en torno al estrecho de Ormuz, cuyo paso fue interrumpido por las autoridades iraníes, afectando los embarques de petróleos y otros suministros claves.