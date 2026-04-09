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    Anuncio de alto el fuego en Medio Oriente produjo una desescalada del dólar

    El precio de la divisa, que había aumentado más de 5% durante marzo en Uruguay, cedió ayer, acompañando la tendencia global

    El presidente estadounidense Donald Trump, en la Casa Blanca.

    El presidente estadounidense Donald Trump, en la Casa Blanca.

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    SMIALOWSKI / POOL / AFP
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Si bien el pequeño mercado cambiario uruguayo siempre está influido por los sucesos externos, en marzo y principios de abril eso se vio exacerbado; lo más determinante en la evolución local del precio del dólar ha sido la guerra en Irán y, en particular, la incertidumbre sobre cómo y cuánto seguiría.

    El anuncio de un alto el fuego de dos semanas, realizado a última hora del martes 7, dio algo de serenidad a los mercados, tanto de productos —en particular el petróleo— como a los bursátiles y de divisas.

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    Ayer, miércoles 8, la moneda estadounidense se retrajo frente a las principales divisas y también ante el peso uruguayo. En el circuito “interbancario” local, el dólar se negoció a $ 40,331 en promedio, una caída de 0,6% respecto al día previo. Es el valor más bajo desde el 11 de marzo.

    A escala global, el dólar había recuperado su carácter de moneda de refugio desde que Estados Unidos e Israel comenzaron la confrontación bélica con Irán. En marzo, se valorizó un 3%, según el índice DXY, que refleja la evolución de su precio respecto del euro, el yen japonés y otras cuatro monedas de economías avanzadas.

    En el inicio de abril el índice se comportó con mucha volatilidad, ante la expectativa por la reacción de las autoridades iraníes a un ultimátum —que venció el martes 7— declarado por el presidente estadounidense, Donald Trump, instando a que adhieran a un acuerdo para poner en pausa el conflicto y dar inicio a negociaciones definitivas. La preocupación central a escala internacional es la situación en torno al estrecho de Ormuz, cuyo paso fue interrumpido por las autoridades iraníes, afectando los embarques de petróleos y otros suministros claves.

    A poco más de una hora de que venciera ese plazo, Trump anunció que decidió abrir un compás de negociación de dos semanas, con la condición clave de que haya una reapertura “completa, inmediata y segura” del estrecho.

    En Uruguay, en el contexto del conflicto en Medio Oriente, durante marzo el tipo de cambio aumentó casi $ 2; terminó el mes negociado a nivel mayorista a un precio medio en $ 40,48. En porcentaje, la suba frente a fin de febrero fue de 5,4%.

    En ese contexto de alta incertidumbre, se dio también un aumento de los montos negociados en la plaza cambiaria local. Hubo compraventas de dólares por US$ 1.742 millones, que se comparan con los US$ 1.232 millones de febrero y US$ 1.139 millones de enero, analizó Búsqueda a partir de estadísticas informadas por el Banco Central (BCU) que incluyen las transacciones por la Bolsa Electrónica, los “tubos”, Ufex y las operaciones fuera de los ámbitos formales con liquidación en la autoridad monetaria (“over the counter”); en todos esos ámbitos hubo crecimiento en marzo.

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