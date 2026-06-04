El dólar sigue su recuperación frente al peso

En el mercado cambiario local, junio empezó como terminó mayo, con el dólar valorizándose frente al peso de manera casi continua.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Esta semana, el tipo de cambio subió todos los días, salvo el martes 2; ayer, miércoles 3, las compraventas mayoristas —en el mercado “interbancario”— se hicieron a un precio promedio de $ 40,364. Es el valor más alto del dólar desde principios de abril.

Precios Dolarizados: los uruguayos siguen más de cerca el precio del dólar que la inflación, según encuesta

En mayo, el tipo de cambio repuntó en las últimas jornadas del mes (aunque comparando su valor respecto a fin de abril, “punta a punta”, bajó 0,2%).

A escala internacional —según el índice DXY, que incluye al euro, al yen y la libra, entre otras divisas—, la moneda estadounidense tuvo un aumento de casi 1% durante el mes pasado.

“Consentimiento”

Mientras, el Banco Central (BCU) puso en consulta pública un proyecto normativo que obliga a las instituciones que captan ahorro a brindar “información clara sobre los riesgos derivados de las variaciones en el tipo de cambio, por las cuales (los clientes) podrían recuperar menos de lo que depositaron en términos de la moneda local”. Dio dos semanas —hasta el próximo viernes 15— para recibir comentarios de las instituciones supervisadas y del público en general, y anunció que los cambios empezarán a regir desde agosto próximo.

Desde la Asociación de Bancos Privados y varios gerentes bancarios se hicieron al BCU advertencias en privado y públicamente sobre los potenciales riesgos de establecer este requisito, ahora plasmado en el proyecto normativo.

La medida se enmarca en una campaña de desdolarización promovida por la autoridad monetaria. Al cierre de marzo, casi el 70% de los depósitos del sector privado en el sistema local estaban nominados en moneda extranjera, surge de datos del BCU.