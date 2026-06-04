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    El dólar sigue su recuperación frente al peso

    El tipo de cambio en la plaza local viene registrando una suba casi continua desde las últimas semanas de mayo y está en su máximo en casi dos meses

    Dólares y pesos uruguayos.

    Dólares y pesos uruguayos.

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    Javier Calvelo/adhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En el mercado cambiario local, junio empezó como terminó mayo, con el dólar valorizándose frente al peso de manera casi continua.

    Esta semana, el tipo de cambio subió todos los días, salvo el martes 2; ayer, miércoles 3, las compraventas mayoristas —en el mercado “interbancario”— se hicieron a un precio promedio de $ 40,364. Es el valor más alto del dólar desde principios de abril.

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    En mayo, el tipo de cambio repuntó en las últimas jornadas del mes (aunque comparando su valor respecto a fin de abril, “punta a punta”, bajó 0,2%).

    A escala internacional —según el índice DXY, que incluye al euro, al yen y la libra, entre otras divisas—, la moneda estadounidense tuvo un aumento de casi 1% durante el mes pasado.

    “Consentimiento”

    Mientras, el Banco Central (BCU) puso en consulta pública un proyecto normativo que obliga a las instituciones que captan ahorro a brindar “información clara sobre los riesgos derivados de las variaciones en el tipo de cambio, por las cuales (los clientes) podrían recuperar menos de lo que depositaron en términos de la moneda local”. Dio dos semanas —hasta el próximo viernes 15— para recibir comentarios de las instituciones supervisadas y del público en general, y anunció que los cambios empezarán a regir desde agosto próximo.

    Desde la Asociación de Bancos Privados y varios gerentes bancarios se hicieron al BCU advertencias en privado y públicamente sobre los potenciales riesgos de establecer este requisito, ahora plasmado en el proyecto normativo.

    La medida se enmarca en una campaña de desdolarización promovida por la autoridad monetaria. Al cierre de marzo, casi el 70% de los depósitos del sector privado en el sistema local estaban nominados en moneda extranjera, surge de datos del BCU.

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