El Estado logra ahorros comprando a través de “convenios marco”; muchos organismos no usan este instrumento

El Estado es el principal comprador de la mayoría de los bienes y servicios de la economía uruguaya, con adquisiciones anuales estimadas en el equivalente a 13% del Producto Interno Bruto. La discusión sobre al gasto público se da habitualmente en torno a su tamaño —cuánto— y, mucho menos, sobre cómo se usan esos dineros. Algunas cifras muestran que la elección de los instrumentos utilizados por los organismos para proveerse no es irrelevante: puede ser la explicación de lograr ahorros o de gastar de más.

La licitación pública, la licitación abreviada y la compra directa son algunos de los mecanismos de adquisición o contratación más tradicionales y habituales. El convenio marco (CM) es una modalidad más reciente para Uruguay, que las actuales autoridades de la Agencia Reguladora de Compras Estatales ( ARCE ) están decididas a potenciar.

El CM establece las condiciones técnicas y comerciales estandarizadas en que ciertos productos o servicios deben ser ofertados a través de una tienda virtual disponible en el ámbito de esa agencia durante cierto plazo, y distintas reparticiones públicas pueden abastecerse allí. Es un esquema centralizado que, según análisis efectuados por la ARCE, permiten lograr mejores precios que otros mecanismos.

Desde 2015 —cuando empezaron a aplicarse estos convenios— y hasta fines de 2025, el ahorro estimado total logrado fue de unos US$ 200 millones. A su vez, los ahorros potenciales —los que se hubieran conseguido de haberse realizado todas las compras en la tienda virtual— fueron calculados en US$ 580 millones para el mismo período. Estas cifras son “una de las razones por las cuales el convenio marco debe ser un instrumento preferente y los compradores deberían elegirlo antes que otro procedimiento competitivo. Son ahorros importantes en tiempos en que los recursos son escasos”, alegó la directora de la ARCE, Isis Burguez, en una entrevista con Búsqueda publicada en noviembre pasado .

Mediante un pedido de acceso a la información pública, Búsqueda obtuvo más de una decena de análisis efectuados por esa agencia —la mayoría tras el cambio de gobierno— sobre los resultados de distintos CM que estuvieron vigentes en los años recientes. En general, exponen que hubo niveles satisfactorios de competencia entre proveedores, salvo en productos químicos e insumos informáticos. También muestran que la mayoría consiguió ahorros de varios millones de pesos, que podrían haber sido superiores de no haberse empleado otras formas de compra.

Carne

El convenio para la adquisición de más de 30 cortes de carne vacuna, picada y menudencias estuvo en ejecución durante 15 meses (de junio de 2023 a agosto de 2024). Un mes después, la ARCE evaluó sus resultados.

“El nivel de competencia (alternativas) es bueno” y en ningún ítem resultó adjudicatario un único proveedor, si bien en 10 solo participaron dos empresas, señala.

Los ministerios de Defensa y del Interior, junto con el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU), fueron los principales usuarios.

El análisis destaca que todos los proveedores que se presentaron al CM efectuaron ventas, si bien “hay una alta concentración” en dos, Abasto de Carnes Saturno S.A. y Garbatex S.A., que acumularon el 88% del valor total.

Salvo en abril-junio de 2024, este CM fue el principal instrumento de adquisición de carne vacuna por parte del Estado. Sin embargo, la ARCE constató que organismos como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) así como las intendencias de Paysandú y Tacuarembó hicieron todas sus compras por fuera.

Estimó un ahorro superior a $ 5,5 millones por los mejores precios logrados que de haberse utilizado otras modalidades de compra. El ahorro potencial —si las demás adquisiciones hubieran sido canalizadas a través del CM— habría sido del triple.

Guantes

Durante 18 meses, entre marzo de 2024 y agosto de 2025, los organismos públicos tuvieron a disposición un convenio para comprar guantes de látex quirúrgico estéril, guantes de látex descartable no estéril y guantes de nitrilo.

El nivel de competencia fue “bajo”, con algunos ítems en los que solo participaron dos empresas, según el análisis realizado por la ARCE en octubre del año pasado. Macromar S.A. fue el proveedor con mayores ventas.

El gasto en este rubro a través del CM fue de $ 78 millones (casi US$ 2 millones). La Administración de Servicios de Salud del Estado —ASSE— hizo el 75% del total de estas compras para sus unidades ejecutoras Hospital Maciel y Hospital Pereira Rossell.

El análisis calculó un ahorro efectivo de más de $ 13 millones. Aclara que algunos ítems que “se suelen comprar en cuantías significativas resultaron más económicas” fuera del convenio.

Material blanco

En todo 2024 estuvo activo el CM para “material blanco”, como gasa de 18 hilos, algodón y compresas no estériles. Canalizó compras por casi $ 38 millones (unos US$ 938.000). ASSE fue, por lejos, el mayor adquirente (86% del total).

En este rubro, el nivel de competencia “no es bueno”. En 13 ítems hubo un único proveedor adjudicatario y en ninguno participan todos, señala la ARCE.

Estimó un ahorro de más de $ 3,8 millones. Pero, a diferencia de otros rubros, constató que si las adquisiciones a través de este convenio se hubiesen efectuado a los precios pagados en otros procedimientos, se habría gastado aproximadamente $ 4,8 millones menos (“ahorro potencial negativo”).

Sondas

El gasto en sondas fue de casi $ 23 millones —a valores constantes de agosto de 2025— por medio del CM en este rubro, es decir unos US$ 557.000. Eso durante los 17 meses que duró, hasta agosto del año pasado. ASSE fue el mayor usuario del convenio (74% del total); en contrapartida, el informe señala que la Universidad de la República compró todo por fuera.

Hubo una “alta concentración” en tres proveedores (Gunter Schaaf S.A., Nipro Medical Corporation-Sucursal Uruguay y Endovascular Medical Suppliers S.A.).

El ahorro logrado fue de más de $ 2,6 millones; se podrían haber gastado $ 865.000 menos si las compras efectuadas por fuera hubieran sido canalizadas a través del CM.

Papel sanitario

El gasto a través del CM en papel higiénico fue de $ 9,5 millones (unos US$ 225.000) en los 12 meses que estuvo en ejecución, hasta abril de 2024. Para la ARCE, durante ese lapso, el uso de este instrumento en el total de adquisiciones fue “muy baja”.

Por el lado de los compradores, la evaluación señala una “concentración relativa” en ASSE, la Universidad de la República y la Intendencia de Canelones (en conjunto, superan el 50%). Entre los proveedores, el “dominio” de Alonso Brusciani (81%) se explicó en que esta empresa tiene “muy escasa competencia” en varios ítems y ofrece “precios bastante más bajos” en aquellos en los que sí hay otros oferentes. “El principal tema a abordar es la baja competencia”, que hizo que el precio solo fuera competitivo en uno de los ítems al comparar con el resto de los procedimientos de compra.

La ARCE calculó un ahorro efectivo de $ 50 millones.

Químicos

Durante 2024, el primer año de ejecución del CM de productos químicos, el gasto canalizado a través de este instrumento totalizó $ 8,5 millones, equivalentes a US$ 185.000, aproximadamente. Dos artículos, alcohol etílico y éter etílico, concentraron la mitad del monto adquirido. Dada la baja demanda de otros —como el bicarbonato de sodio—, el informe sugiere “reevaluar” si incorporarlos en futuros convenios.

Las compras en este rubro están muy concentradas en ASSE (92%). La ARCE también señala que hubo una “alta concentración” entre los proveedores: Droguería Paysandú S.A. “domina más del 77% sobre el total vendido en el convenio”.

Al evaluar la eficiencia económica del mecanismo, la ARCE afirma que los precios a través del CM frente a los otros procedimientos de compra fueron “dispares”. De hecho, el cálculo es que se produjo un “desahorro” superior a $ 500.000. No obstante, estimó un ahorro potencial —si las adquisiciones hechas por otras vías se hubieran realizado por el convenio— de $ 1,6 millones.

Artículos de oficina

La ARCE analizó los primeros seis meses de ejecución —en el segundo semestre de 2024— del CM de útiles de oficina, que abarcó 57 artículos y 115 ítems.

El gasto a través del convenio en ese lapso fue equivalente a unos US$ 973.000, más de la mitad en papel de impresión y/o fotocopiado. Cinco proveedores concentraron el 83% de las transacciones, a la vez que el Poder Judicial, el Ministerio de Defensa y ASSE representaron más de la mitad de las compras al amparo de este CM.

El ahorro logrado fue calculado en al menos $ 425.000; podría haber sido más del doble ($ 1 millón) si las adquisiciones hechas por otros procedimientos se hubiesen realizado mediante el convenio.

Insumos informáticos

El convenio de insumos informáticos estuvo disponible durante 48 meses, entre setiembre de 2019 y agosto de 2023; la ARCE evaluó sus resultados en agosto pasado. A su amparo se efectuaron compras —mayormente disco duro SSD, impresora láser monocromática y disco duro externo— por $ 108 millones a valores constantes de diciembre de 2024, unos US$ 2,6 millones.

El Poder Judicial, la Universidad de la República y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) fueron los principales usuarios. La ARCE identificó 46 incisos que, durante el tiempo en que estuvo disponible este CM, hicieron compras por otras modalidades.

El nivel de competencia “no fue óptimo” y en dos artículos resultó adjudicatario un único proveedor, y en ningún ítem participaron todos los oferentes. Paldir S.A. y Emme Sistemas S.A. concentraron el 65% del monto total.

En este rubro, el ahorro logrado por utilizar el convenio superó los $ 66 millones. Podrían haber sido otros $ 5 millones adicionales si las adquisiciones realizadas por otros procedimientos se hubiesen canalizado a través de este CM.

Software

El gasto público incurrido a través del convenio marco en el rubro de desarrollo de software no fue nada despreciable; totalizó $ 2.391 millones, unos US$ 56 millones. La ARCE evaluó los primeros 36 meses de ejecución —entre enero de 2022 y junio de 2025— y constató que el nivel de competencia fue “bueno”. En ningún artículo resultó adjudicatario un único proveedor, aunque en dos solo participaron seis empresas. El análisis observa una “alta concentración” en manos de Atos Uruguay S.A., Sofis S.R.L. y Atel. S.A.. Los programas Java, Genexus y Python fueron los artículos con mayor peso en estas compras.

El Banco de Previsión Social, la ANEP y ASSE fueron los mayores usuarios del CM (acumularon el 60% del total). Solamente el 13% de los organismos llevaron a cabo adquisiciones por otros procedimientos. Dado este bajo volumen de compras por fuera del convenio, la ARCE no hizo una estimación del ahorro.

Aire acondicionado

El primer convenio referido a equipos de aire acondicionado —suministro, instalación, desinstalación y mantenimiento— se ejecutó entre diciembre de 2019 y ese mismo mes de 2021, e involucró gastos por unos $ 22 millones (algo más de medio millón de dólares al momento del análisis).

La evaluación hecha por la ARCE en abril de 2025 es, en general, satisfactoria. Participaron 18 incisos —con ASSE, ANEP, el Ministerio de Defensa y el Poder Judicial como los principales en montos—, y un nivel competitivo “adecuado”, aunque con una “alta concentración en dos” (Dobarro y Pichel S.A. y Electroaire S.R.L.).

La ARCE observa que, sin embargo, durante el período de vigencia de este CM “una proporción significativa de las adquisiciones de equipos de aire acondicionado se continuó ejecutando por fuera del instrumento; casi 60% de las unidades y 67% del monto total se adquirieron por otros procedimientos, principalmente compras directas. Hubo 21 organismos que compraron “todo por fuera” del convenio, como la Administración Nacional de Correos, el Banco República, y los ministerios de Economía, de Relaciones Exteriores y de Cultura. “Esta dinámica evidencia oportunidades de mejora en materia de articulación institucional, difusión operativa del instrumento y aprovechamiento de los mecanismos de contratación estandarizada”, sentencia la agencia, que depende de la Presidencia de la República y funciona en la Torre Ejecutiva.

Este CM produjo “ahorros importantes”, cuantificados en $ 4,8 millones. Se podrían haber ahorrado más de $ 13,7 millones si las adquisiciones realizadas por otros procedimientos se hubiesen hecho a través del convenio.