El gobierno consultó al ministro de Desregulación argentino al elaborar su proyecto de competitividad

El ministro de Economía destacó la “colaboración de asesores internacionales”, del BID, del exministro chileno Nicolás Grau y de Federico Sturzenegger, un importante funcionario de la administración de Javier Milei

La elaboración del proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida, presentado hace pocas semanas al Parlamento, fue un proceso largo y, en parte, colaborativo, que involucró a varias secretarías de Estado y recogió aportes de la academia y de organizaciones empresariales. Además, el Ministerio de Economía (MEF) se asesoró con dos economistas del exterior: un exjerarca chileno y un actual funcionario de la administración argentina de Javier Milei.

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“Con un escenario de más estabilidad, es el momento para hincar el diente a algunas antiguas regulaciones que generan costos administrativos”, fundamentó el ministro de Economía, Gabriel Oddone, al visitar la Comisión de Hacienda del Senado el jueves 9. Enumeró como objetivos del proyecto “modernizar el funcionamiento del Estado”; reducir los tiempos y los costos administrativos, “incentivar la transparencia en la formación de precios”; “facilitar la actividad empresarial”; “promover mercados más competitivos”; y “estimular la inversión y la innovación, aspecto clave para acelerar el crecimiento” económico.

El jerarca resaltó la “interacción muy fuerte entre los organismos del sector público, pero también con los sectores interesados, para poder identificar aspectos que ellos veían como relevantes” a transformar. “A su vez, tuvimos la colaboración de asesores internacionales; el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) nos dio un apoyo importante y tuvimos la colaboración de Nicolás Grau, que fue ministro de Economía en Chile hasta hace muy poco y que lideró una reforma muy parecida a ésta en aquel país durante el gobierno de (Gabriel) Boric, que para nosotros fue un buque insignia”, comentó, según la versión taquigráfica parlamentaria.

Entrevistado por Búsqueda, el director de la Asesoría de Política Comercial del MEF, Juan Labraga, explicó que, en ese rol, entre otras cosas, Grau aportó elementos que pueden ayudar a las autoridades ministeriales en el trabajo de convencimiento dentro del Frente Amplio sobre el enfoque del proyecto de competitividad en torno al Estado. “Nos hizo un punteo comunicacional de los problemas cuando él propuso un paquete de medidas similar en su país y comentó que le costó convencer a la izquierda chilena. Nos dijo los puntos con los cuales pudo lograr el calor en Chile al proyecto”, indicó. En concreto, Labraga sostuvo que el economista chileno les sugirió “hablar de cómo hacer un Estado eficiente, en realidad, es potenciar al Estado y liberar recursos para hacer bien lo que el Estado tiene que hacer y no es ir por menos Estado. Ese es el punto conceptual de Grau”.

Ante los senadores, Oddone también se refirió a la colaboración recibida de un jerarca argentino: “También estuvimos en contacto con Federico Sturzenegger, que, como ustedes saben, es el ministro de Desregulación (y Transformación del Estado) en Argentina, con quien intercambiamos experiencias. También él nos hizo una serie de preguntas sobre cosas que funcionan bien en Uruguay desde hace mucho tiempo”.