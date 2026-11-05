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    jueves 05 de noviembre de 2026

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    El precio del dólar se muestra sin tendencia al inicio de noviembre

    El tipo de cambio osciló en torno a $ 40,2, siguiendo movimientos entre novedades en Estados Unidos y la región

    Billetes de dólares.

    Billetes de dólares.

    FOTO

    Pablo Vignali-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Después de la baja registrada el mes pasado, la cotización del dólar osciló frente al peso uruguayo en el inicio de noviembre. Esos movimientos ocurrieron entre novedades políticas en Estados Unidos y en la región.

    El último día de octubre, en el mercado mayorista —o “interbancario”— local la divisa estadounidense se negoció a un precio promedio de $ 40,188, un descenso de 0,24% respecto a fin de setiembre.

    Tras el feriado por el Día de los Difuntos, el tipo de cambio se operó el martes 3 a $ 40,258, en promedio, y ayer miércoles 4 lo hizo a algunos centésimos más barato, a $ 40,219, informó el Banco Central.

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    En el contexto de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos que marcaron un avance de los demócratas en el Congreso, el ligero repunte del martes se dio mientras el dólar subía también frente al real brasileño y frente a las divisas —como el euro y el yen japonés— que integran el índice DXY. Ayer, la tendencia se invirtió.

    En tanto, en Paraguay se produjo esta semana un salto inusual de la cotización del dólar —que superó los 6.000 guaraníes, un máximo desde mediados de año—, luego de la intervención de Ueno Bank al constatarse que quedó con menos capital del requerido por las normas. La suspensión de actividades dejó congelados fondos que tenían más de tres millones de depositantes, entre ellas algunas instituciones públicas paraguayas, un caso que derivó en la renuncia del presidente del Banco Central del país, varios encarcelamientos y un escándalo político por la vinculación accionaria que mantuvo hasta 2025 el mandatario Santiago Peña con la entidad ahora intervenida.

    A mediados de este año el organismo regulador había detectado indicios de créditos otorgados por Ueno a empresas vinculadas al grupo Vázquez, controlador del banco, además de otros problemas de cartera, que luego precipitaron una crisis de liquidez. La entidad, cuyo negocio creció fuerte en años recientes, surgió como banco en 2023, tiene más de 70 locales y fuerte presencia digital.

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