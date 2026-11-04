Pilar Gamboa y Esteban Lamothe actúan en una obra sobre el caso Santiago Maldonado

Sombras, por supuesto, escrita y dirigida por la argentina Romina Paula, se presenta en la sala Zavala Muniz hoy, miércoles 4, el martes 10 y el miércoles 11

El caso de la muerte del militante argentino Santiago Maldonado es el tema central de la obra teatral Sombras, por supuesto, que llegó al Teatro Solís esta semana y estará también la próxima, en el marco de su ciclo de teatro argentino. Las tres funciones (con entradas en Tickantel desde $ 2.000) que quedan son hoy, miércoles 4, el martes 10 y el miércoles 11 a las 20.30 h.

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Esta creación de la compañía teatral argentina El Silencio cuenta con texto y dirección de la dramaturga, directora y actriz argentina Romina Paula, de quien ya vimos en Montevideo sus obras Algo de ruido hace y El tiempo todo entero. El elenco está integrado por cuatro figuras reconocidas en las tablas y las pantallas argentinas: Pilar Gamboa, Esteban Lamothe, Esteban Bigliardi y Susana Pampín.

La directora concibió esta obra con el universo conceptual del influyente cineasta alemán Rainer Fassbinder (1945-1982) como referencia fundamental y como telón de fondo. Paula evoca el sonado episodio ocurrido en 2017 en la provincia argentina de Neuquén cuando el joven militante Santiago Maldonado, de 28 años, desapareció luego de una manifestación popular que fue reprimida por las fuerzas de seguridad y varias semanas después fue hallado muerto en un río de la zona. La policía sostuvo que Maldonado se ahogó; su familia aseguró que ese cuerpo no estuvo ahí todos esos días y denunció que el joven fue víctima de violencia policial y que el cadáver fue plantado en ese lugar.

En un texto que se difunde con la promoción del espectáculo, la autora define su obra como “una suerte de policial que se sirve también de distintos temas de actualidad para hablar de uno de los tabúes más grandes, que es la muerte de los hijos”. Y se pregunta: “¿Qué podemos pensar de una sociedad que no puede ni evitar ni contener la muerte de sus propios hijos?”. Su muerte, para la artista, “a manos de exceso y violencia policial es algo que en Latinoamérica conocemos con escandalosa proximidad y frecuencia”.

Paula destaca el cine del alemán como una “referencia constante” de su trabajo debido a “su aire espectral”, y en esta obra menciona la película Die dritte Generation: “En esa película, una célula terrorista de poca claridad política pasa a la clandestinidad, y al hacerlo adopta identidades falsas, infinitamente más llamativas que su apariencia original. Aparte del lenguaje de actuación y de la preocupación constante de Fassbinder por el problema del inmigrante, tomamos de él también esta tesis de oprimidos contra oprimidos, que sigue siendo una preocupación actual, acaso más que nunca”.