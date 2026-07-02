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    Eléctricos: los de más de US$ 19.000 pagarán Imesi y se crea registro para operadores de infraestructura de carga

    El Imesi propuesto prevé franjas, con exoneración a los de menor valor y alícuotas de 5% y 9% para los de gama media y alta

    Puesto de carga de vehículos eléctricos de UTE en la vía pública.

    Puesto de carga de vehículos eléctricos de UTE en la vía pública.

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Con el fin de centralizar y sistematizar la información de carga de los vehículos eléctricos que se conectan en la infraestructura de acceso público, el proyecto de ley de rendición de cuentas propone crear el registro nacional de puntos de carga de vehículos eléctricos. En ese registro, que funcionará en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), deberá inscribirse “toda persona física, jurídica, pública o privada que operare infraestructura de carga” de acceso público para los eléctricos, indica el artículo 174.

    Según la iniciativa presentada al Parlamento el 30 de junio, el objetivo es contar con información disponible —para usuarios, empresas y actores del sector— que contribuya a la planificación energética y el desarrollo de la movilidad sostenible.

    La UTE es el operador público de esos puntos de carga y, entre los actores privados, algunos de los principales son E-One, DMC, Eve-Move y Evergo.

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    En el caso de los vehículos eléctricos puros cuyo valor de importación no supere los US$ 19.000, mantendrán la exoneración. Los comprendidos en la segunda franja, para aquellos cuyo valor de importación supere los US$ 19.000 y no exceda los US$ 27.000, tributarán 5% de Imesi, y los de la tercera —por montos superiores a US$ 27.000— estarán gravados al 9%.

    En el caso de los híbridos, las alícuotas que ya variaban entre 2% y 7% se mantienen para los de menor cilindrada, pero para los de mayor potencia se aplicarán, también en franjas, alícuotas que van desde 8,45% y llegan hasta 34,5% de Imesi.

    La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay manifestó ayer miércoles 1 su “profundo descontento” con el proceso que llevó la definición de los cambios en el esquema de tributación para los eléctricos, y exhortó a “reconsiderar” la decisión y promover un ámbito con los distintos actores para alcanzar “soluciones equilibradas”, entre otras consideraciones.

    En tanto, el gerente de la Unión de Vendedores de Nafta, Federico De Castro, dijo a Búsqueda que la medida “no colma las expectativas” del sector, que esperaba se “diera más equidad” entre los usuarios de autos tradicionales y los eléctricos. Sin embargo, opinó que “es un primer paso” y evaluó que “hay espacio para bajar un poco el Imesi a las naftas” y “beneficiar a todos los uruguayos”.

    Otra fuente de la cadena de comercialización de combustible señaló a Búsqueda que los cambios propuestos “no mueven la aguja”.

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