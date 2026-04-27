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    En marzo hubo casi 245.000 encomiendas con franquicia aduanera común; ¿qué cambia del régimen?

    Como en los meses previos, los usuarios se adelantaron a las modificaciones que regirán desde el próximo 1 de mayo, que, entre otras cosas, gravan estas compras con IVA, salvo excepciones

    La plataforma china Temu.

    La plataforma china Temu.

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    En marzo hubo 244.893 compras internacionales con franquicia aduanera, con lo que se superaron los altos registros de los dos meses previos: los usuarios del régimen se adelantaron a la modificación que entrará en vigor el próximo viernes 1 de mayo.

    La cifra de marzo pasado, que sigue a los 239.726 envíos con franquicia de enero y los 235.864 de febrero, significó un aumento de casi 10% respecto al mismo mes de 2025, surge de las estadísticas informadas por la Dirección Nacional de Aduanas.

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    Vestimentas y manufacturas textiles fueron el principal rubro de estas compras web exonerados de tributos aduaneros y, hasta este mes, también de IVA para todas las procedencias, salvo Estados Unidos. Le siguen juguetes, juegos y artículos para recreo.

    A su vez, en marzo hubo 39.161 envíos bajo el régimen simplificado, que en su esquema actual implica abonar un tributo único correspondiente al 60% del valor de factura, con un pago mínimo de US$ 10.

    Como envíos postales internacionales, dentro y fuera de estos regímenes de franquicia, Aduanas informó que totalizaron 307.030 en marzo.

    Ante reclamos del sector comercial tradicional alegando pérdida de ventas tras el boom que produjo la plataforma de comercio electrónico china Temu, el gobierno aprobó en la Ley de Presupuesto modificaciones a estos regímenes de envíos postales con franquicia aduanera, buscando hacer más equitativas las condiciones de competencia y, a la vez, generar ingresos fiscales.

    Los cambios en el régimen

    Una guía de preguntas frecuentes elaborada por el Ministerio de Economía explica las modificaciones que entrarán en aplicación el próximo viernes 1.

    ¿Cuántas compras se pueden hacer en el año?

    Cada persona mayor de 18 años podrá realizar hasta tres compras con un límite total de US$ 800, en lugar del tope actual de tres de hasta US$ 200 por año. La reforma habilita a gastar los US$ 800 en una única compra.

    ¿Qué pasa si se usó los tres envíos pero no alcanzó el nuevo límite de los US$ 800?

    En la transición de un régimen a otro, en esa situación la persona tendrá que esperar hasta el próximo año para utilizar el beneficio. El importe no es acumulativo. Desde 2027 dispondrá del máximo de tres compras y del total por US$ 800.

    Para el cálculo de los topes anuales de monto y cantidad de envíos, se considerarán todos los envíos realizados durante todo el 2026 (incluidos los efectuados hasta el 30 de abril).

    ¿El IVA que se empieza a cobrar está incluido en el límite de los US$ 800?

    No, el IVA será cargado luego de efectuada la compra.

    Como excepción, para respetar un acuerdo comercial bilateral vigente, las compras realizadas en Estados Unidos que tributan 0%, siendo hasta tres compras al año de un máximo de US$ 200 por envío. Estos envíos se contabilizan dentro de los nuevos topes.

    ¿Qué cambia con los operadores postales?

    A partir del 1 de mayo, el pago de los tributos correspondientes deberá realizarse exclusivamente a través de los operadores postales, quienes actuarán como responsables por obligaciones de terceros.

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