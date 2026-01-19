Compras web con franquicia aduanera más que se duplicaron en 2025, antes de los cambios al régimen

En diciembre, cuando se estaba aprobando la Ley de Presupuesto que prevé aplicarles el IVA, hubo 202.360 envíos exprés y en todo el año pasado sumaron 1.983.831, según datos oficiales

Las compras por encomienda con franquicia aduanera superaron en diciembre las 200.000, y el 2025 cerró con un máximo desde la vigencia de este régimen, que en poco tiempo tendrá modificaciones introducidas por la Ley de Presupuesto.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Con los 202.360 del último mes del año pasado, en todo el 2025 los envíos desde el exterior a través de couriers con el beneficio de la franquicia de impuestos fueron 1.983.831, según datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). Ese total más que duplica las cifras del 2024 (108,5%).

La “vestimenta y manufacturas textiles” fueron el principal rubro de compras el año pasado, con unos 1,3 millones de envíos, seguido por “muebles y artículos para el hogar (750.000) y “juguetes, juegos y artículos para recreo” (720.000).

El régimen de franquicia para los envíos postales internacionales permite a los mayor de 18 años con cédula de identidad uruguaya realizar hasta tres compras por un máximo de US$ 200 (envío expreso) al año en mercadería para uso personal —sin fines comerciales— que no superen los 20 kilogramos. Pero este esquema tendrá cambios en breve, en una fecha todavía no especificada por las autoridades.

Embed Otra modalidad particular de envíos postales internacionales es el denominado "régimen simplificado"; hubo 616.823 en 2025, un incremento de 113,7% respecto al año anterior. Bajo esta modalidad, el comprador debe abonar un impuesto único de 60% del valor de la factura, con un pago mínimo de US$ 10. Otra particularidad es que, además de las personas físicas, lo pueden utilizar empresas para fines comerciales.