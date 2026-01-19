  • Cotizaciones
    lunes 19 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Compras web con franquicia aduanera más que se duplicaron en 2025, antes de los cambios al régimen

    En diciembre, cuando se estaba aprobando la Ley de Presupuesto que prevé aplicarles el IVA, hubo 202.360 envíos exprés y en todo el año pasado sumaron 1.983.831, según datos oficiales

    Una compra a través de la platafoma Temu.&nbsp;

    Una compra a través de la platafoma Temu. 

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Las compras por encomienda con franquicia aduanera superaron en diciembre las 200.000, y el 2025 cerró con un máximo desde la vigencia de este régimen, que en poco tiempo tendrá modificaciones introducidas por la Ley de Presupuesto.

    Con los 202.360 del último mes del año pasado, en todo el 2025 los envíos desde el exterior a través de couriers con el beneficio de la franquicia de impuestos fueron 1.983.831, según datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). Ese total más que duplica las cifras del 2024 (108,5%).

    Leé además

    Gabriel Oddone
    Gabriel Oddone

    Ministro Gabriel Oddone: “examen” salvado para el ‘investment grade’ y crítica a cámara que pide impuesto a Temu

    Por Ismael Grau
    La plataforma china Temu.
    Temu

    Compras con franquicia y Temu: “compulsivos”, “racionales” y un crecimiento de casi 60% hasta setiembre

    Por Ismael Grau

    La “vestimenta y manufacturas textiles” fueron el principal rubro de compras el año pasado, con unos 1,3 millones de envíos, seguido por “muebles y artículos para el hogar (750.000) y “juguetes, juegos y artículos para recreo” (720.000).

    El régimen de franquicia para los envíos postales internacionales permite a los mayor de 18 años con cédula de identidad uruguaya realizar hasta tres compras por un máximo de US$ 200 (envío expreso) al año en mercadería para uso personal —sin fines comerciales— que no superen los 20 kilogramos. Pero este esquema tendrá cambios en breve, en una fecha todavía no especificada por las autoridades.

    Embed

    Otra modalidad particular de envíos postales internacionales es el denominado "régimen simplificado"; hubo 616.823 en 2025, un incremento de 113,7% respecto al año anterior. Bajo esta modalidad, el comprador debe abonar un impuesto único de 60% del valor de la factura, con un pago mínimo de US$ 10. Otra particularidad es que, además de las personas físicas, lo pueden utilizar empresas para fines comerciales.

    La DNA informa la cantidad de envíos, pero no los montos involucrados.

    Temu y los cambios al régimen de franquicia

    El nuevo Presupuesto mantiene la exoneración de los tributos aduaneros para estos envíos pero les aplica el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 22%, a la vez que amplía a US$ 800 el tope anual de los envíos, aunque esta modificación todavía no entró en vigencia.

    El cobro de IVA a estas compras web fue un reclamo de los comerciantes tradicionales por entender que se trata de una competencia desigual y que les produjo perjuicios a su actividad, especialmente cuando empezó a operar en Uruguay la plataforma de comercio electrónico china Temu y desplegó una agresiva campaña publicitaria.

    Algunos empresarios vinculados a la actividad comercial son escépticos sobre los efectos reguladores de los envíos exprés que pueden tener las modificaciones al régimen de franquicias y el llamado "impuesto Temu".

    Selección semanal
    Acuerdo comercial

    Francia espera que el Parlamento Europeo frustre el acuerdo comercial con el Mercosur

    Por RFI
    Acuerdo comercial

    El acuerdo del cuarto de siglo: logros, desafíos y deudas del pacto Mercosur-UE

    Por France 24
    Fiscal de Corte

    El oficialismo plantea como prioridad la designación de un nuevo fiscal de Corte este año, pero la oposición se mantiene firme detrás de Ferrero

    Por Redacción Búsqueda
    Moda

    Tendencias: lo que se usa en el este, desde accesorios con símbolos patrios a 'mesh hats'

    Por Belén Riguetti Aparicio

    Te Puede Interesar

    Una compra a través de la platafoma Temu. 

    Compras web con franquicia aduanera más que se duplicaron en 2025, antes de los cambios al régimen

    Por Redacción Búsqueda
    Una compraventa de dólares en una casa de cambios.

    El dólar no detiene su caída en la plaza uruguaya; analistas proyectan que valdrá unos $ 40 a fin de año

    Por Redacción Búsqueda
    Para el Estadio Centenario se prevé una renovación cuyo costo asciende a US$ 180 millones.

    La reforma del Estadio Centenario, quieta: el gobierno y la AUF, incomunicados y pendientes de la FIFA

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Temporada de verano en Punta del Este.

    El comienzo del verano conforma a operadores turísticos, aunque algunos añoran anteriores temporadas récords

    Por Redacción Búsqueda