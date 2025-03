“Estamos lejísimo” de que la educación “esté empezando a mejorar”, afirma economista Munyo

Rompe los ojos que la situación educativa en contextos socioeconómicos desfavorables es realmente una emergencia. Y no me refiero a los números universitarios —donde las tasas de graduación son bajísimas en comparación a países que tienen los niveles de vida que aspiramos a tener— sino a la educación media superior; terminarla es un lujo para una parte muy pequeña de la población. Son ocho de cada 10 las personas que están en edad terminando la educación media entre el 20% de hogares más ricos, y solo dos de cada 10 entre los hogares con menores recursos. Es una brecha gigante que está condicionando el futuro del país y que está dejando a la deriva a mucha gente. ¿Qué hay que hacer ahí? Lo primero es concientizar; de este tema no se habló en la campaña electoral…

—Se habló, se hizo una reforma educativa, pero cuando se va a los últimos datos de la Encuesta de Hogares uno encuentra que estamos lejísimo de que esto esté empezando a mejorar. El problema está presente y todos los años está ahí, y crece y está condicionándonos el futuro. Entonces, es urgente volver a concientizarnos de que esto no está solucionado y que hay que tomar acciones contundentes; discutir el gobierno de la educación —que es lo que se ha escuchado hasta ahora— y no estar preocupados por la situación real que hay que atender en la educación me parece una locura. Y ahí está el Estado, el que atiende la educación del 80% de las personas. De vuelta, el concepto general es la eficacia del Estado: la tarea a la cual está encomendado, de educar a personas de todas las edades en contextos desfavorables, no la está cumpliendo sin dar solución a un problema gigante que tiene el país.