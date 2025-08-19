Banco Central moderó la contracción monetaria; cesó a su gerente de Política Económica y Mercados

El Comité de Política Monetaria ( Copom ) que antecedió a la reunión del Directorio del Banco Central ( BCU ) donde este martes 19 se aprobó una reducción de la tasa de interés tuvo una ausencia: Adolfo Sarmiento, gerente de Política Económica y Mercados desde el 2019, fue desvinculado del cargo y, por tanto, no participó en ese intercambio entre técnicos y directores.

La resolución de su cese del cargo fue adoptada por las autoridades bancocentralistas la semana pasada.

El lunes 18, Sarmiento, un funcionario con más de 30 años en el BCU, comunicó por mail a distintos actores del mercado, economistas y consultores que estaría “dejando el Banco Central del Uruguay” en “las próximas semanas”.

Después de agradecer el “apoyo e intercambio” recibido “durante todo este tiempo de implementación del régimen de objetivos de inflación , la difusión” del trabajo realizado por el BCU como “un elemento fundamental para los logros” alcanzados en materia de contención de la inflación , Sarmiento señaló como explicación acerca de su cese: “El actual Directorio está implementando cambios en el Banco Central y ya no seré parte del equipo que lidere la política monetaria. Por ello he decidido dejar mi puesto y enfrentar nuevos desafíos como consultor tanto a nivel local como internacional”.

Búsqueda preguntó al BCU las razones de la remoción de su gerente de Política Económica y Mercados y los pasos previstos, pero la contestación no aportó ninguna información concreta: “De acuerdo con el cronograma habitual de publicación, la Resolución de Directorio con los fundamentos correspondientes a este asunto se publicará en el sitio web institucional el lunes 1º de setiembre”.

Según otras consultas hechas dentro del organismo, los cambios que pretenden implementar las actuales autoridades del organismo son de tipo institucional y apuntan a encarar una nueva etapa en la política antiinflacionaria con una “impronta” diferente, tras haber conseguido que la tasa anual de variación de los precios minoristas se alinease con la meta de 4,5%. El objetivo del directorio presidido por Guillermo Tolosa es, a mediano plazo, que la inflación de 12 meses se aproxime al 3%.

Una fuente indicó que podría crearse una nueva figura dentro del organigrama, para lo cual debieran ejecutarse cambios legales y realizarse un llamado a postulantes para cubrirla.

Sarmiento había sido designado como gerente de Política Económica y Mercados durante la presidencia de Alberto Graña, en el tercer gobierno del Frente Amplio. Un consultado descartó que hubiesen problemas de tipo personal entre el economista y sus superiores.

Política monetaria

Esta tarde el BCU resolvió por unanimidad de sus directores reducir la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, llevándola a 8,75% anual y manteniendo su instancia contractiva. Esa tasa es el instrumento operativo mediante el cual busca influir en las tasas para el crédito en moneda nacional y, por esa vía, sobre la demanda agregada y la inflación.

En un comunicado, el organismo señaló que el Copom “valoró positivamente la consolidación de la inflación en torno al objetivo” y el descenso del promedio de las expectativas. “En la medida en que se consolide el contexto doméstico, la inflación evolucione conforme a lo esperado y las expectativas de los agentes —en particular las empresariales— sigan descendiendo hacia la meta, el BCU continuará con su ciclo a la baja” de la tasa, “transitando hacia la neutralidad de la instancia de política”.