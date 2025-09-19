Fitch ratifica nota a Uruguay, señala “amplia continuidad política” y proyecta consolidación fiscal lenta

La agencia estima que la deuda pública bruta aumente en el mediano plazo debido a los déficits fiscales más amplios y a la indexación de la mayor parte del endeudamiento en moneda local

La calificadora de riesgo FitchRating ratificó este viernes la nota “BBB” a la deuda de Uruguay y su perspectiva “estable”, en un entorno de “amplia continuidad política” tras el cambio de administración.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

“El nuevo gobierno no ha anunciado planes para implementar reformas audaces, sino que priorizará los esfuerzos para impulsar el crecimiento económico y la competitividad, así como para aumentar el gasto en protección social y seguridad pública. Las restricciones fiscales representan un desafío para la agenda”, señaló en su comunicado.

La ratificación de la calificación se produce en momentos en que el sistema político discute el proyecto de Ley de Presupuesto quinquenal.

Después de observar que el déficit fiscal creció al inicio de este año por encima de los niveles que se habían previsto durante la administración anterior, el nuevo Poder Ejecutivo presentó un proyecto de Presupuesto quinquenal planificando una senda de consolidación fiscal centrada “principalmente en un aumento del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en los ingresos. Este aumento se derivará principalmente de la implementación del impuesto mínimo global y una mejor administración tributaria. Se espera que el gasto crezca en línea con el PIB nominal durante su mandato de cinco años, incluyendo un gasto social y de capital adicional moderado para cumplir las promesas de la campaña electoral”.

En ese sentido, Fitch asume un déficit del 4,1% del PIB en 2026, en línea con lo proyectado en el Presupuesto, y pronostica que la consolidación fiscal gradual “comenzará en 2027, aunque a un ritmo algo más lento (3,8% del déficit del PIB neto de ‘cincuentones’, frente al 3,5%), dado un crecimiento más lento que el proyectado por las autoridades y menores aumentos (de ingresos) derivados de las medidas de recaudación”.