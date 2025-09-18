Tensión en la Junta Departamental de Montevideo por déficit de casinos municipales y Kibón

La Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda y Cuentas de la Junta Departamental de Montevideo fue escenario de una acalorada discusión durante la comparecencia del Departamento de Desarrollo Económico para el estudio del Balance Presupuestal y la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2024. Lo que comenzó como una presentación de logros y desafíos escaló a un fuerte intercambio verbal entre la delegación de la intendencia, encabezada por el director Camilo Benítez, y ediles de la oposición, quienes cuestionaron con dureza el manejo de los recursos.

Al inicio de su exposición, Benítez destacó un 2024 de “actividad normalizada” tras la pandemia. Se refirió en especial a iniciativas vinculadas a promoción económica y empleo, como la renovación de la feria Serrato con 33 locales de contenedores marítimos reciclados, la formalización de emprendimientos gastronómicos en el Paseo del Río en Santiago Vázquez, la expansión del Sistema Departamental de Cocinas Comunitarias, la formación de 409 personas en oficios clave a través de los Cedel (Centro de Desarrollo Económico Local) y el apoyo a micros y pequeños emprendedores con 386 nuevos usuarios y 330 incubados.

Sin embargo, al abordar la situación actual del Sistema Departamental de Casinos, desde la oposición surgieron cuestionamientos sobre la gestión y el uso de los fondos públicos. Según expuso Benítez, en 2024 los casinos municipales registraron un resultado global cercano al equilibrio, con ingresos y egresos que dejaron un leve superávit de algo más de $ 6 millones. El gasto total se distribuyó en $ 151 millones de retribuciones personales, $ 97,6 millones en funcionamiento y $ 23,6 millones en inversiones, detalló.

La oposición puso el foco en el desempeño del Casino Parque Hotel, la sala más importante del sistema. Allí los ingresos fueron de $ 183 millones y los egresos de $ 266 millones, lo que determinó un déficit de $ 83 millones y dejó los resultados muy lejos de la recaudación proyectada de $ 327 millones. “En este ejercicio no ha habido gran diferencia en lo que hace a la gestión, no se han dado los cambios necesarios para revertir esa situación”, advirtió el edil nacionalista Juan Ignacio Abdala.

También hubo cuestionamientos a la estructura de las remuneraciones. En el sistema se destinaron $ 36 millones a sueldos básicos, pero $ 71 millones a productividad y dedicación, más del doble que en salarios. Además, los ediles aludieron a la existencia de “irregularidades” en relación con la empresa ICM S.A., que arrienda y mantiene las máquinas tragamonedas del casino, ya que su contrato había sido prorrogado por 15 años sin una nueva licitación.

Benítez aclaró que dos licitaciones realizadas en 2024 quedaron desiertas, por lo que se continuó con la empresa ya adjudicada. A la lista de críticas se sumó el incumplimiento de metas, como la reapertura de los juegos de paño en el Parque Hotel, prevista para 2024, cuya postergación fue atribuida por Benítez a la “falta de personal”.

La delegación municipal, sin embargo, planteó que los resultados deben “contextualizarse” en un escenario en que la sala enfrenta “desventajas estructurales vinculadas a su competitividad, dada la política llevada adelante por la intendencia de no promoción del juego y de control de lavado de activos”, señaló Benítez.

Consultado por Abdala sobre si el déficit del casino seguía siendo atribuido, como en 2023, a un “modelo económico de malla oro” que “había favorecido a los quintiles más altos y perjudicado al 80% restante” de la sociedad, la respuesta de Benítez fue tajante: “Esta pregunta no la vamos a contestar”.

Esta negativa causó malestar en la bancada opositora, que calificó la contestación como “un agravio” y una “falta de respeto” en el manejo de los dineros públicos, lo que afecta el “buen relacionamiento” con la junta. El edil nacionalista Gabriel Cunha lamentó la situación y acusó a la delegación de “falta de solvencia” y de recurrir a “chicanas” en lugar de responder, perdiendo así el “espíritu positivo” del inicio.

El también nacionalista Diego Ruiz respaldó a sus compañeros y afirmó que no haría más preguntas “porque, evidentemente, no se va a responder coherente ni correctamente”. Aprovechó para corregir al director sobre una afirmación contable relativa al Mercado Agrícola, lo que consideró “una muestra más de la baja calidad de la respuesta”. Gabriela Pérez, por su parte, tildó el comentario del director de “totalmente fuera de lugar e infeliz”, recordó que el “gobierno de Montevideo es para todos los montevideanos” y que el respeto debe preservarse. Rafael Seijas, también del Partido Nacional, describió la actitud del director como “desafiante al santo botón”.

Ante la escalada de quejas, Benítez se vio obligado a disculparse y aseguró que el ánimo de su departamento es el diálogo y la colaboración y su objetivo es que los próximos cinco años “funcionen de la mejor forma”.

El déficit de Kibón

La situación de Kibón también produjo preocupación debido a su déficit. Según expusieron las autoridades, en 2024 solo se realizaron cuatro eventos en el espacio, de los cuales dos fueron exonerados, lo cual generó ingresos mínimos frente a gastos de $ 5,2 millones. Un rodaje de publicidad internacional y una base de vestuario para otra publicidad internacional fueron los únicos eventos que dieron ingresos, sumando 11 y 64 unidades reajustables, respectivamente. Esto resultó en un déficit de más de $ 5 millones.

En la misma línea, recordaron que la última licitación pública para Kibón fue declarada desierta el 11 de junio de 2024, al considerar la división que los oferentes no cumplían con las expectativas. Ante esta situación, las autoridades del Departamento de Desarrollo Económico informaron que están hoy en un “proceso de llamado” a expresiones de “interés” para el lugar. Afirmaron que se realizó una presentación del espacio el 24 de agosto y que se prevé lanzar una nueva licitación en breve para definir su futuro.

Los ediles opositores también cuestionaron que el Departamento de Desarrollo Económico sea el que más gasta en viajes al exterior (34% del total de la intendencia) al destinar casi $ 4 millones a pasajes, sin una ejecución aparente en viáticos.