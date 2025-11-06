Hubo “uso y un abuso de la iniciativa privada” en el gobierno anterior, asegura director de Hidrografía

El ingeniero Carlos Colacce conoce la función pública. Desde el primer gobierno del Frente Amplio a esta parte, presidió O SE , fue ministro de Vivienda y asesoró a las intendencias de Montevideo y Canelones, entre otros cargos. Hoy es el primer responsable en una oficina de 180 personas en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En la Dirección Nacional de Hidrografía (DNH) y con un presupuesto que reconoce acotado, pretende avanzar en lo que cree es “la obra más trascendente en Uruguay” para restituir el curso natural de los bañados de Rocha, así como recuperar los distintos muelles “en muy mal estado” desperdigados en el interior del país.

Cuando se refiere a la gestión del gobierno anterior, tiene varios reparos. No entiende por qué se “subsidió” a los dueños de yates en puertos deportivos durante la pandemia, ni por qué no se le informó durante la transición sobre un informe de la Auditoría Interna de la Nación que realizó varias observaciones de “criticidad alta”.

Su planificación para el quinquenio excluye toda iniciativa privada que se aleje de la misión de la DNH, así como otras necesidades “tan importantes” que la trascienden.

Lo que sigue es un resumen de la entrevista que el jerarca mantuvo con Búsqueda .

—Hidrografía no obtuvo un aumento presupuestal en el proyecto que estudia el Parlamento, ¿cierto?

—Con respecto a lo que fue mi carta a los Reyes Magos, tuvo ciertos recortes, pero no me quejo. Tengo un plan de acción concreto y tenemos para divertirnos. No se puede manejar muy a ciencia cierta porque el Presupuesto no está aprobado, pero lo tengo en el orden de unos US$ 13 millones anuales. Es mayor monto a ejecutar que el período del gobierno anterior.

—La ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, dijo en el Parlamento que se iban a destinar recursos específicos para que la DNH y otras oficinas recuperen su “rol de decisores”, pero en el Presupuesto no hay un aumento expresado en ninguna partida en ese sentido. ¿Cuáles serían esos recursos?

—Yo te puedo decir qué es lo que está en nuestro presupuesto, y esa cifra está. Ahora tiene que pasar por el Senado.

—Sobre los pendientes del anterior gobierno, hubo un proyecto de “reordenación” para el puerto de Punta del Este en manos de la constructora Berkes. Hace poco se habló en el Parlamento de algunas reparaciones. ¿Es el mismo proyecto?

—No, para nada, es otro. Cuando asumimos nos encontramos con que había una cantidad de iniciativas privadas en distintos estados de avance. La de Berkes tiene una aprobación del presidente anterior, pero no es obligatorio que se siga adelante. Y son iniciativas privadas que no responden a un criterio general de planificación de lo que es la DNH. No parece ser la prioridad duplicar la capacidad portuaria del puerto de Punta del Este cuando existen otras necesidades tan importantes a nivel nacional, que obviamente trascienden a Hidrografía. Si tenés una planificación que la estudiaste y estás convencido, vas a ejecutar eso.

Las obras no se realizan porque viene un privado a decirme “quiero hacer tal cosa”. ¿Por qué vinieron unos privados a decir “hacé el proyecto Neptuno’”? Me hago cargo de lo que digo: hubo un uso y un abuso de la iniciativa privada en el gobierno anterior. Parecía como que las obras se realizaban en función de las iniciativas privadas que llegaban. Bueno, nosotros tenemos una posición totalmente distinta. No estamos trabajando con el horizonte puesto en que ninguna de las iniciativas privadas que se presentaron en Hidrografía prospere. Incluso tenemos algunas que ni siquiera eran una idea original. El Puerto de Atlántida, por ejemplo.

—Durante la pandemia se recortó en un 50% la tarifa de los amarres en los puertos deportivos. ¿La idea es que vuelvan los precios de antes?

—Nos encontramos con una situación bastante particular. No entiendo bien por qué hay que subsidiar a los dueños de los yates en una pandemia. Habrá que hurgar más por qué fue esa decisión. Lo más extraño es que se mantuvo (después de la pandemia). La ministra nos encomendó preparar un nuevo decreto tarifario que está en estudio. De ninguna forma podemos plantear que puede haber un aumento abrupto porque el Estado tiene que tener cuidado con esas cosas.

Por tener tarifas tan baratas, nuestros principales clientes en las amarras de los puertos son los argentinos. Entonces, muchos barcos que antes venían solamente por la temporada ahora los dejan todo el año, incluso en el puerto de Colonia. No es que haya habido un descenso sustancial en lo que se recauda, pero de todas formas, no está bien. No podés tener amarras con una tarifa congelada, y menos con argumentos que no son del caso.

—¿Cómo va la transferencia de puertos deportivos a la Administración Nacional de Puertos (ANP)? Hay ciertas competencias que parecen algo confusas.

—Es un tema que, si viene un marciano y le cuentan lo que está pasando, no lo va a entender. Hubo un artículo en la Ley del Presupuesto anterior que definió que los puertos deportivos pasaban de Hidrografía a la ANP. No sé cuál fue el motivo. En una Rendición de Cuentas posterior cambió de que “pasarán los puertos” a “podrán pasar”; pavada de diferencia. Los que pasaron fueron el puerto de Carmelo, Colonia y el de Piriápolis, y el “podrán” no quedó en nada más. Estamos en coordinación permanente con la ANP para tratar de tener los criterios unificados, pero estamos frente a una situación que no tiene una explicación lógica.

—Con respecto a los muelles, la administración anterior había dejado algunos proyectos planificados en Dolores, San Gregorio de Polanco, Lago Merín y Boca de Cufré. ¿Se van a hacer? Y los que anunciaron en otras localidades, ¿por qué los eligieron?

—Los que nombraste, todos están en carpeta de alguna forma u otra. En el Plan de Acción de Hidrografía hacemos hincapié en recuperar las viejas estructuras portuarias que están, en muchos casos, prácticamente abandonadas. Siempre digo: qué interesante hubiera sido ver retrotraerse en el tiempo y contemplar el río Uruguay, que seguramente estarías viendo pasar constantemente barcos de carga. Esos puertos de Nuevo Berlín, San Javier, Juan Lacaze (...) eran comerciales, y se utilizaba la vía fluvial como verdadero transporte de cargas. Tiene que haber un transporte fluvial, pero no son potestades de Hidrografía.

Sí queremos recuperarlos; son puertos que están en la identidad de esa población. A pesar de estar en muy mal estado, siguen siendo el lugar donde va la gente a pescar, el lugar de encuentro. También queremos que el que tiene un barquito y sale al río Uruguay tenga un lugar cómodo para amarrar, y que, además, eso recaiga en un atractivo turístico. San Javier tiene a poca distancia los Esteros de Farrapos; ese circuito tiene que existir.

—¿Todo eso será con presupuesto propio? ¿O se hará algún proyecto de participación público-privada u otro contrato del estilo?

—Es con presupuesto de la DNH. No tenemos previsto en el quinquenio tomar créditos por fuera. En principio, son licitaciones tradicionales.

—En enero, la Auditoría Interna de la Nación realizó varias observaciones a la DNH, específicamente al Departamento de Extracción de Materiales. ¿Se pudieron solucionar?

—Yo tuve un par de reuniones en la transición con las autoridades anteriores, y nos llamó mucho la atención que ese informe —francamente negativo en sus expresiones— no había estado para nada sobre la mesa. El problema que planteaba la Auditoría, que era totalmente lógico, era que nosotros no estábamos con capacidades para hacer la fiscalización de las autorizaciones que otorgábamos en todo el territorio nacional. Cosa totalmente cierta, porque está basado en la ausencia casi total de inspectores. Hemos comenzado a reforzar, básicamente redistribuyendo personal interno del ministerio, y pudimos incorporar tres inspectores.

—¿Esperan mayores recursos para estos problemas en las próximas Rendiciones de Cuentas?

—Yo, por ahora, me manejo con lo que tengo. Estamos haciendo toda la planificación con lo que el presupuesto nos asigna para ver los proyectos que podemos incorporar. Por ejemplo, continuar con todas las etapas de obras de regulación hídrica en los bañados de Rocha nos demanda un importante porcentaje del presupuesto nuestro. No debe haber obra más trascendente en Uruguay.

—¿En qué sentido?

—Por motivos que arrancan en la época de la dictadura, se canalizaron todas las aguas de una zona muy vasta del departamento de Rocha a través del canal Andreoni. Primer fenómeno que sucedió: mataron al balneario La Coronilla, que era un paraíso. Además, el caudal que hay cuando llueve en la salida del canal es impresionante, un desastre. Esta obra tan onerosa trata de reconstituir la hidráulica original de toda esa zona.

La que estamos haciendo ahora es en el desagüe de la laguna Negra. Después está la obra de Cañada Grande, que vamos a empezar en el período, y la obra de Punta Negra. Para que tengas una idea de los montos —que, además, tienen expropiaciones asociadas— son obras del orden de los US$ 10 millones. Claro, son obras que después el 99% de la población del Uruguay ni se entera. Pero sin embargo, desde el punto de vista ambiental, lo que estamos haciendo es recuperar los bañados en su concepción original.

—¿En qué porcentaje está avanzado el total del proyecto?

—La obra que estamos haciendo ahora no abarca ni el 25% del total, y las que vamos a estar haciendo en el período no llegan a cubrir ni el 50%. Hay que seguir, son obras, además, muy vastas y caras, porque te metes a reconducir las aguas en superficies extensísimas.