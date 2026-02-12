  • Cotizaciones
    jueves 12 de febrero de 2026

    Industria, expectativas, alquileres, turismo, mercado automotor, inflación y costos en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Una industria textil en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro.

    Una industria textil en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro.

    FOTO

    Daniel Rodríguez-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    2,7%

    En diciembre pasado la producción fabril aumentó (7,3%) frente al mismo mes del año anterior.

    En el promedio del 2025, el volumen físico producido por la industria fue 2,7% mayor que en 2024, según el índice del Instituto Nacional de Estadística. Ese crecimiento está influido, en parte, por la expansión de la refinación de petróleo al comparar con el año anterior, cuando la planta de La Teja de Ancap estuvo detenida prácticamente todo el primer semestre por tareas de mantenimiento.

    1,97%

    Entre 22 analistas del sector privado que respondieron en febrero a la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, el más optimista proyectó para este año un crecimiento del Producto Interno Bruto de un 2,20%.

    Sin embargo, la mediana de las respuestas ubican la proyección en 1,97%; para los siguientes dos años la tasa de expansión de la economía uruguaya sería de similar magnitud (1,95% en 2027 y 2,0% en 2028, también en mediana).

    4,40%

    La inflación en febrero será de 0,62%, según la mediana de las expectativas de los analistas privados. Para todo el 2026, proyectan una tasa de 4,40%, prácticamente en línea con la meta definida por las autoridades económicas (4,5%).

    5,20%

    Con un aumento mensual de 0,32% en diciembre, el alquiler promedio de viviendas en Uruguay se ubicó en $ 21.177.

    En la comparación con fin del 2024, el costo de los arrendamiento se incrementó 5,20%, por encima de la inflación anual.

    5.505

    En enero se comercializaron 5.505 vehículos cero kilómetros, con el segmento SUV como el más vendido (2.208 unidades). En comparación con el mismo mes del 2024, eso significó una caída de casi 27%, según cifras de la Asociación del Comercio Automotor.

    3.604.488

    En todo 2025 arribaron al país 3.604.488 visitantes provenientes del extranjero, de los cuales seis de cada diez fueron argentinos.

    El gasto realizado en Uruguay por esos turistas sumó US$ 2.040 millones, informó el Ministerio de Turismo.

    5,0%

    La inflación esperada por los empresarios es de 5,0% para este año y también el que viene, según la mediana de las respuestas que dieron en la encuesta de expectativas de enero realizada por el Instituto Nacional de Estadística.

    5,6%

    Las empresas privadas prevén que sus costos se incrementarán un 5,6% en 2026 y 6,0% en 2027, según la mediana de sus expectativas.

    El sondeo recoge la visión de firmas con 100 o más trabajadores de varios sectores de la actividad económica.

