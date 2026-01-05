Mercado automotor registra nuevo récord en 2025: se vendieron 71.442 unidades nuevas

El mercado uruguayo de vehículos nuevos tuvo un repunte en diciembre, cuando se comercializaron casi 7.000 unidades, y el 2025 cerró con 71.442 ventas totales.

Comparados con los 65.909 del 2024, el crecimiento interanual fue de 8,4%, surge de datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay ( ACAU ) difundidos este lunes 5. Además de marcar un nuevo récord anual, también significa que se vendieron, en promedio, unos 196 vehículos cero kilómetro por día.

Estos números del mercado resultaron mejores a los que proyectaban algunos operadores comerciales al comienzo del 2025 y tuvo a un dólar con precio a la baja como uno de sus factores explicativos, además del crecimiento del crédito para la adquisición de vehículos y el incremento del poder adquisitivo de los ingresos de los hogares.

Por segmentos, si bien el de automóviles familiares fue el principal (24.900 unidades vendidas), el de SUV (un vehículo utilitario deportivo) mostró un dinamismo mucho mayor; se vendieron 23.688, un crecimiento de casi 43% respecto al 2024.

Los utilitarios (19.602) fueron el tercer segmento en importancia, pese a que mostró un retroceso de 4,5% frente al 2024. En camiones, también vinculado directamente con la actividad económica, se vendieron 2.898 unidades en 2025, 51 unidades más que el año anterior (1,8% de aumento).

Por otro lado, se comercializaron 88 ómnibus, lo que representó una caída interanual de 24%.

¿Cuáles fueron las principales marcas?

Automóviles familiares y SUV representaron cada uno prácticamente un tercio del mercado total.

En estos segmentos principales, la marca de vehículos familiares más vendida del año que acaba de terminar fue Chevrolet (3.418), seguida por Suzuki (3.173) y Hyundai (3.123).

En el caso de las SUV, según las estadísticas de la ACAU, lideraron BYD (4.149), Volkswagen (2.809) y Chery (2.067).