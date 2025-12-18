Inflación mayorista, consumo, PIB, producción fabril y recaudación tributaria en Uruguay en números

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

El Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales (IPPN) tuvo una baja de 0,59% en noviembre.

Esa variación se explicó por una deflación de casi un 1% en los precios mayoristas de la mercadería dirigida al mercado interno —“plaza”—, que se contrapuso con el leve aumento (0,06%) de los de exportación.

Respecto a un año atrás, el IPPN en noviembre subió 1,63%.

–2,1%

En noviembre, las ventas de alimentos, bebidas, artículos de cuidado personal y limpieza en volumen —unidades, kilogramos y litros— fueron 2,1% menores que las de un año atrás, si bien la facturación creció 2,4%, según el monitoreo del consumo que hace la empresa Scanntech.

Destacó la baja del consumo principalmente en bebidas, de casi 5%, por el impacto de temperaturas más bajas que las registradas el año anterior.

7.372

En noviembre se publicaron 7.372 oportunidades de empleo en los portales laborales y medios digitales relevados por la consultora Advice, lo cual significó un aumento de 1,3% respecto al mes previo y de 7,2% frente a un año atrás.

1,2%

El Producto Interno Bruto (PIB) de julio-setiembre fue 1,2% mayor que un año atrás, aunque en la medición desestacionalizada que compara con el trimestre previo registró un descenso de 0,2%, informó el Banco Central.

–5,3%

Debido en parte a la paralización de la refinería de petróleo de Ancap, el volumen físico producido por el sector industrial en octubre fue 5,3% menor que en igual mes del año anterior.

A su vez, el personal ocupado disminuyó 3,4% y las horas trabajadas por los obreros fabriles bajaron 1,6% en ese mismo período, según los índices del Instituto Nacional de Estadística.

0,3%

Después de la caída de octubre, la recaudación de la Dirección General Impositiva se recuperó en noviembre.

Cobró en total $ 57.992 millones, lo que implica respecto al mismo mes de 2024 una variación de 4,4% a precios corrientes y de 0,3% quitando el efecto inflacionario. Si se descuentan los tributos reintegrados a los contribuyentes, la recaudación neta aumentó 0,5% real.

US$ 45.371 millones

Los depósitos del sector no financiero crecieron en noviembre en el Banco República, pero disminuyeron en varias instituciones privadas. Como consecuencia de eso, el stock total se ubicó en US$ 45.371 millones, una leve baja de US$ 2,4 millones respecto al mes previo.

No se divulgaron datos del Banco Hipotecario.