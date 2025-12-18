PIB: la economía uruguaya mostró un desempeño flojo y dispar por sectores en julio-setiembre

Tras un desempeño dispar por sectores, la actividad económica mostró una moderación en su ritmo de crecimiento en el tercer trimestre. Al comparar con igual período del 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) fue 1,2% mayor, informó el lunes 15 el Banco Central (BCU).

En esa comparación interanual, el PIB había crecido 3,6% en enero-marzo, lo hizo un 2,3% en abril-junio, por lo que, sumando el aumento en julio-setiembre, el acumulado del año fue una expansión de 2,3% respecto a los primeros nueve meses del 2024.

A su vez, en la medición desestacionalizada contra el trimestre previo, el Producto se contrajo 0,2% en julio-setiembre.

El equipo económico había previsto un dato magro para estos meses. A fines de noviembre, al asistir a la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de la Cámara de Senadores para presentar el proyecto de Ley de Presupuesto, el ministro Gabriel Oddone había dicho que “la economía uruguaya está atravesando una fase de desaceleración” y que “en ningún caso se trata de un estancamiento”. Atribuyó esta moderación a “algunos eventos transitorios, como es el caso de la afectación de la boya petrolera o de las paradas de las plantas de celulosa”.

El jerarca aclaró que el menor crecimiento en este momento del año estaba previsto cuando el Ministerio de Economía elaboró la programación fiscal contenida en el Presupuesto; para el 2025, la proyección es que el PIB crecerá un 2,6% en promedio.

Julio-setiembre

La avería en la boya petrolera de José Ignacio, que permaneció paralizada durante aproximadamente la mitad del trimestre, explicó en parte la disminución del valor agregado industrial (-2,1%); también tuvieron incidencia negativa en ese sector —aunque en menor magnitud según el BCU— la producción de pasta de celulosa y la fabricación de vehículos automotores.

La industria de la construcción registró una contracción interanual de 3,1%, por la menor inversión, en particular, en obras de vialidad y líneas de energía eléctrica, que no logró ser compensada por el mayor dinamismo en la construcción de edificios.

El “transporte y almacenamiento, e información y comunicaciones” aumentó 0,4% su valor agregado respecto al mismo período del año anterior, aunque con desempeños contrapuestos al interior del sector.

La actividad de “energía eléctrica, gas y agua” se incrementó 2,2%, debido principalmente a mayores exportaciones de UTE hacia Argentina.

El sector del “comercio, alojamiento y suministro de comidas y bebidas” fue el que más creció en el tercer trimestre, respecto a un año atrás (5,4%), pese a la menor demanda de turistas extranjeros.

Principalmente por la expansión del mercado de intermediación financiera en moneda nacional, los “servicios financieros” registraron un incremento de 3,0%.

También se destacó el sector de “salud, educación, actividades inmobiliarias y otros servicios” (0,8%), un crecimiento que se dio sobre todo por la mayor producción de las actividades recreativas y, en menor medida, de los servicios médicos y educativos.

Oferta y demanda

El crecimiento del PIB en julio-setiembre —en la comparación con igual período del 2024— se combinó con un aumento de las importaciones de bienes y servicios (3,0%), por lo cual la oferta final fue 1,6% mayor que un año atrás.

Por el lado de la demanda, el crecimiento —también de 1,6%, por definición— estuvo explicado por un incremento del consumo tanto privado como del gobierno y mayores exportaciones; la formación bruta de capital físico cayó casi 9%.