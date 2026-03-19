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    Inflación mayorista, industria, depósitos y expectativas en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Refinería La Teja de Ancap.

    Refinería La Teja de Ancap.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS

    0,42%

    En febrero, los precios mayoristas registraron un aumento: el Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales (IPPN) subió 0,42% respecto a diciembre, mientras que en los últimos 12 meses acumuló una caída de 2,40%.

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    Esa baja interanual se produjo tanto por la disminución de los precios de las mercaderías destinadas a la exportación (5,45%) como por la de las dirigidas a “plaza” (0,65%).

    -1,5%

    En enero pasado, la producción fabril disminuyó 1,5% frente al mismo mes del año anterior; al mismo tiempo, el personal ocupado en las fábricas se redujo 3,1% y las horas trabajadas por los obreros también descendieron en igual magnitud.

    Ese desempeño se explicó, en parte, por la incidencia negativa en la variación interanual del producto industrial de la división “Productos de la refinación del petróleo”, que registró una caída de 25,4% y fue la de mayor impacto negativo en el indicador.

    US$ 46.403 millones

    El stock de depósitos del sector no financiero en el Banco República y en las instituciones privadas disminuyó en US$ 13 millones en febrero y se ubicó en US$ 46.403 millones.

    Santander registró el mayor incremento (US$ 59,5 millones) y solo dos instituciones —Scotiabank y Heritage— presentaron retiros netos medidos en dólares.

    4,4%

    En marzo, la mediana de la inflación esperada por los analistas se ubicó en 4,4% para todo 2026, según la Encuesta Selectiva de Expectativas de Inflación.

    Para los próximos 12 meses (de marzo de 2026 a febrero de 2027), la proyección sube a 4,5%, mientras que para los 24 meses se mantiene en ese mismo nivel.

    1,6%

    La economía crecería 1,6% en 2026, según la mediana de la encuesta de expectativas económicas, en un escenario que el mercado percibe como de expansión moderada y sin un impulso adicional.

    Para 2027, la proyección se ubica en 1,85%, y se mantiene en torno a 2,0% tanto en 2028 como en el horizonte de cinco años, lo que sugiere que los analistas no prevén una aceleración del crecimiento a mediano plazo.

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