Producción fabril, desempleo por departamentos, alquileres y actividad económica en Uruguay en números

La producción fabril en marzo fue 9,4% mayor que un año atrás, debido al aumento en la elaboración de alimentos, textiles, madera y químicos.

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En el promedio de la industria, el personal ocupado disminuyó (1,6%) y también lo hicieron las horas trabajadas (2,1%).

BSE Seguro de automóviles: el BSE repiensa su estrategia en el “núcleo duro de la competencia” del mercado

Treinta y Tres siguió siendo en enero-marzo el departamento con mayor tasa de desempleo , aunque esta se redujo (12,5% de la población económicamente activa) en comparación con el trimestre móvil anterior. En cambio, se registraron aumentos en Paysandú y Río Negro —a 11,0% y 12,1%, respectivamente—, otros departamentos con niveles de desocupación muy superiores al promedio nacional.

$ 21.400

En marzo, el valor promedio de los alquileres de viviendas a escala nacional se ubicó en $ 21.400, una suba de 0,38% respecto al mes anterior y de casi 5% frente a un año atrás.

Los precios extremos se dieron en Rivera ($ 14.202) y Montevideo ($ 22.277), según la información que publica el Instituto Nacional de Estadística a partir de datos del Servicio de Garantía de Alquileres (SGA) de la Contaduría General de la Nación y registros administrativos de garantía de alquiler de la Asociación Nacional de Afiliados (Anda).

0,2%

El índice elaborado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) para anticipar cambios en el ciclo económico subió en abril (0,2%), lo que interrumpió su tendencia verificada en los dos meses previos.

Sin embargo, ese think tank acotó que “hay que esperar los próximos registros positivos para encontrar indicios de que la economía saldría de la tendencia de estancamiento observada”.