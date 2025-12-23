Portafolios de inversión en 2026: la amenaza de la “burbuja tecnológica” y los próximos pasos de Trump

El último año, marcado por la incertidumbre ante las políticas arancelarias del presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, y los récords de cotización de las grandes empresas tecnológicas, tuvo sus ganadores: los instrumentos de renta variable mostraron un buen desempeño pese a las variaciones, al igual que las colocaciones en moneda local, dada su ventaja respecto al debilitamiento del dólar.

Pero, sin dudas, la “estrella financiera” del 2025 fue el oro. Así lo definió el economista de CPA Ferrere Alfonso Capurro en el último ciclo de charlas trimestrales de Itaú, realizado el pasado miércoles 17. “Por primera vez desde 1996, el valor de las reservas de oro de los bancos centrales es mayor que el valor de las reservas de Treasuries”, señaló. Ese activo de refugio aumentó su valor en más del 60% durante el período frente a las dudas de un mundo con “nuevas reglas de juego”.

Los aranceles estadounidenses no produjeron una recesión en ese país, tal como se temía. No obstante, su economía está creciendo de forma “muy asimétrica” entre sectores de actividad, analizó Capurro. Las inversiones vinculadas a la tecnología y la inteligencia artificial (IA) explican “prácticamente el 90% del crecimiento del PIB en el primer semestre” del año, separándose de los índices atados a la construcción y la infraestructura, entre otros.

Al mismo tiempo, el “One Beautiful Bill Act” de Trump, que quitó subsidios a los más pobres, está profundizando el problema “estructural” de EE.UU ., donde el consumo en los hogares de altos ingresos tiene un peso dominante en el consumo total. Además, el 10% de los hogares más ricos tiene el 87% de los activos financieros que impulsan las empresas tecnológicas, lo que crea “un círculo que se retroalimenta”.

“¿Qué pasa si se pincha esta burbuja de la tecnología?”, preguntó Capurro. La respuesta la encontró en un análisis de la economista Gita Gopinath, quien planteó que si la inversión en IA finalmente no tuviera el retorno financiero esperado, las acciones de las empresas tecnológicas tendrían una caída del mismo tamaño que las “.com” en el año 2001, y eso significaría una destrucción de la masa de riqueza global de US$ 35 billones, un tercio del PIB global.

Esta, precisamente, “es una parte de los riesgos que hay sobre la renta variable para el año que viene”, anunció.

Papel de la Fed

El principal problema para la administración de Trump será su caída en la aprobación, en parte explicada por una affordability crisis en cuanto a la carestía de productos de consumo básico, como la carne, y un difícil acceso a hipotecas por tasas demasiado altas. Adicionalmente, al escenario se suma una posición fiscal “mala”, con una combinación de deuda alta y tasas altas “no vistas desde la Segunda Guerra Mundial”, lo que produce un servicio de deuda “pesado”.

La suma de estos ingredientes es lo que está gestando un “peligro de la dominancia fiscal”, advirtió Capurro, donde al gobierno republicano le servirá que la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) pierda independencia para priorizar los intereses del Tesoro y así financiar la deuda con una tasa de interés de referencia en torno al 1%, desatendiendo los niveles de inflación a largo plazo.

Una de las “amenazas” a tener en cuenta para el año que viene, entonces, es el cambio de mandato en ese organismo a la altura de mayo. Este año la Fed se mantuvo en una “larga pausa” entre abril y octubre, con gran polarización en los integrantes del Comité Federal del Mercado Abierto, que debatieron sobre si priorizar el mercado laboral o los niveles de inflación. Finalmente, terminaron introduciendo tres recortes de 25 puntos básicos en las tasas de interés.

Trump ahora deberá elegir al sustituto de Jerome Powell, y entre sus candidatos está su “enviado” Stephen Miran, quien en el último comité votó por recortar 50 puntos básicos los tipos de cambio, el doble de lo que terminó sucediendo. Otro funcionario con buenas posibilidades es Kevin Hasset, que si bien contrarió a Trump al apoyar la independencia de la Fed, está de acuerdo en que las tasas deberían de ser mucho más bajas.

“Un escenario de dominancia fiscal es más parecido a la Argentina de los últimos años (…). Es un hecho importante porque, si el dólar tuvo su peor primer semestre en 50 años, esto y la persona que Trump ponga (en la Fed) pueden determinar eventualmente otro porrazo para el dólar en 2026”, predijo Capurro.