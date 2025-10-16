Lideco cuestiona artículo del Presupuesto; advierte restricciones a la información para los negocios

La Liga de Defensa Comercial argumenta que un artículo del proyecto presupuestal aprobado en Diputados afectará al mercado porque perderá transparencia e información relevante para la toma de decisiones

La reciente aprobación de un artículo del proyecto de ley presupuestal en la Cámara de Diputados que amplía las excepciones dispuestas para que los organismos estatales proporcionen la información que les requiera la Liga de Defensa Comercial (Lideco) preocupa a esa institución.

Su director gerente, Bernardo Quesada, dijo a Búsqueda que al incluir esta modificación en una “ley ómnibus” como la del Presupuesto no solo se restringe la herramienta que tiene la institución para cumplir con sus objetivos de defensa del crédito y el consumo, sino que se está limitando el acceso a la información pública en general, lo que perjudica a los agentes del mercado que la utilizan para valorar y tomar decisiones de financiamiento.

Según Quesada, el artículo 233, incluido junto con otros referidos al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), tiene el objetivo de “denegar el acceso” a la información del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) “justo en este momento”, cuando se precisa “dar mayor transparencia” tras lo “ocurrido con los fondos ganaderos” (por la crisis de empresas como Conexión Ganadera que ofrecían invertir en engorde de vacunos).

“Nos afecta toda la información que nos entrega Dicose (División de Contralor de Semovientes) del MGAP, que viene allanándose a las solicitudes de acceso a los datos contenidos en las declaraciones juradas presentadas por los productores inscriptos en el SNIG, que, por la vía judicial, la Lideco le ha venido interponiendo en los últimos años”. Para acceder a eso, la Lideco alegaba hasta ahora lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley 16.002, según el cual los organismos estatales deben proporcionar a la institución la información que le requiera siempre que no tenga carácter “secreto”.

Ahora, con el cambio votado en Diputados, la excepción se amplía a aquella información que sea “reservada o confidencial”, por lo que se entiende que incorpora a la Lideco al régimen general de la Ley 18.381 sobre acceso a la información pública.