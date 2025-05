Uruguay redujo su “índice infierno fiscal” y se aproximó al puntaje de “paraíso”

La medición, publicada este viernes por The 1841 Foundation —una institución enfocada en promover la privacidad, la seguridad jurídica y la competencia fiscal— combina indicadores fiscales y de gobernanza de ese grupo de países.

Con 3,60, Chile figuró como “paraíso fiscal” en la clasificación que hace The 1841 Foundation.

En esta última edición del índice, Rusia pasó del quinto al primer lugar ante el deterioro institucional derivado de la guerra contra Ucrania, el aumento del déficit fiscal y las crecientes restricciones a la propiedad privada, según esa organización. Le siguió Venezuela, marcada por el “colapso institucional y la hiperinflación”, y Argentina, que volvió al podio tras un 2023 “con inflación récord, endeudamiento y restricciones cambiarias”, aunque el informe aclara que el índice toma datos de ese año y que el presidente Javier Milei recién asumió en diciembre de 2023.

“Un infierno fiscal no es solo un país con altos impuestos. Es, sobre todo, un país donde no se respetan los derechos de propiedad, la privacidad ni el Estado de derecho”, señaló Litwak, fundador de The 1841 Foundation. “Lo preocupante es que, aunque algunos países mejoraron levemente, la combinación de políticas fiscales agresivas y deterioro institucional persiste en muchos rincones del mundo”, comentó en un comunicado.