Mercado laboral, confianza del consumidor, automóviles, expectativas de inflación y ciclo económico en Uruguay en números

Respecto al trimestre móvil anterior, en febrero-abril aumentó de tres a cuatro el número de departamentos cuya tasa de desocupación fue de dos dígitos: Paysandú 10,2%, Artigas y Treinta y Tres ambos con 10,4%, y Río Negro con 13,0% de la población económicamente activa.

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En el otro extremo, Flores y Maldonado registraron tasas algo superiores a 3%.

El Índice de Confianza del Consumidor que calculan Equipos Consultores y UCU Business School ingresó en la medición de abril en la zona de “moderado pesimismo”, por primera vez desde junio de 2023.

Mercado inmobiliario Alquileres: valores aceleraron su aumento real en 2025, pero siguen por debajo de la prepandemia

Se situó en 47,9 puntos, 2,7 puntos menos que febrero y más de dos puntos por debajo del umbral de neutralidad.

En mayo se comercializaron 6.495 vehículos cero kilómetros , un aumento de 19,1% en comparación con igual mes de 2025.

Los automóviles (2.560) recuperaron el primer lugar por segmento, desplazando a la categoría SUV (2.273), según datos de la Asociación del Comercio Automotor.

5,0%

Los empresarios mantuvieron en mayo en 5,0% su proyección de inflación para este año, según la mediana de la encuesta que hace el Instituto Nacional de Estadística.

La estimación de costos es un punto porcentual mayor.

0,3%

El Índice Líder que calcula el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) para predecir cambios en el ciclo económico registró en mayo una segunda variación positiva consecutiva (0,3%). Ese impulso “corta un período de estancamiento iniciado en la segunda mitad de 2025”, señaló en el informe.

La medición no predice magnitudes, sino que indica tendencias de la actividad económica.