    Gabriel Oddone descarta competir en 2029: “Mi horizonte es este gobierno y punto”

    Salvo excepciones, es “muy malo” que un ministro de Economía pase de ese lugar a la política, dice el jerarca

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    FOTO

    FOTO

    Mauricio Zina / Adhoc FOTOS
    Búsqueda | Ismael Grau
    Búsqueda | Guillermo Draper
    Por Ismael Grau y Guillermo Draper

    El ministro de Economía, Gabriel Oddone, aseguró que no tiene intención de competir en las elecciones de 2029 y que su “horizonte” de trabajo se limita al actual período de gobierno.

    Oddone dijo a Búsqueda que, salvo contadas excepciones, es “muy malo” que un ministro de Economía pase de dirigir la secretaría de Estado a la política.

    —Después del presidente Yamandú Orsi y el expresidente Luis Lacalle Pou, usted es el líder político con mejor saldo neto entre simpatía y rechazo, según Equipos Consultores...

    —Lo vi el otro día y me reí porque eso es producto de una casualidad numérica, me parece a mí. El bajo nivel de conocimiento que hay de mí hace que ese balance chiquito entre aprobación y desaprobación sea muy sensible a cambios; es un tema del tamaño de la muestra. Como yo no tengo ni vocación ni interés, es algo de lo que me río, me causa gracia haber estado en esa lista de personas.

    —¿No tiene aspiraciones políticas?

    —Si llamás aspiraciones políticas a juntar votos y a tener un desembarco electoral, no. Esto que estoy haciendo es lo que a mí me fascina, me motiva, pero que no se puede sostener por toda la vida porque es una tarea intensa y desgastante, y además tiene que haber renovación. Así que estoy concentrado en estos cinco años de gobierno, que además es mi compromiso en mi casa.

    —¿No quiere ser candidato en 2029?

    —No sabría ni cómo. Es imposible que vaya a ocurrir que me pueda parar frente a un auditorio y diga “voten por mí, porque es mejor votar por mí que votar por él”. Es un oficio, no es un tipo que un día aparece por una ventana. Y aparte, es muy malo que un ministro de Economía, salvo excepciones excepcionalísimas, como fue (Fernando Enrique) Cardoso o Danilo (Astori), pase de ministro de Economía a la política. Porque desde el momento en que el mercado, los inversores, los políticos, los colegas de gobierno visualizan eso, agarraste la política económica y ¡pum!, la dinamitaste. Porque todo lo que hacés, de un incentivo acá, un incentivo acá, un “no” allá, un “sí” acá, está asociado a eso. Por todas esas razones, no me interesa, no sabría cómo hacerlo, mi familia no me deja y es altamente inconveniente. Mi horizonte es este gobierno y punto.

    Cliqueá aquí para leer el resto de la entrevista que el ministro mantuvo con Búsqueda.

