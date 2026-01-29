  • Cotizaciones
    Ministro paraguayo defiende la política exterior “pragmática” de su país

    El titular de Economía explica en entrevista con Búsqueda el vínculo histórico cercano con Estados Unidos y señala en referencia a China: “Tengo relaciones comerciales con mucha gente”, pero “tomo cerveza con mis amigos”

    El ministro Fernández Valdovino y el presidente Peña

    FOTO

    Ministerio de Economía del Paraguay
    Búsqueda | Ismael Grau
    Por Ismael Grau

    —En el marco del reciente Foro de Davos, sentado junto al presidente Donald Trump, Peña firmó la adhesión al nuevo Consejo de Paz. ¿Ese y otros alineamientos con Estados Unidos no son un riesgo importante para un país chico como Paraguay, como lo es Uruguay, dado el momento geopolítico actual?

    —En las relaciones internacionales probablemente no haya amistades, sino que hay intereses. El presidente Peña, con su política exterior, lo que hace es buscar lo mejor que puede para beneficiar al país. Es pragmático.

    Hemos luchado durante muchísimo tiempo, por ejemplo, por tener el acceso de la carne paraguaya al mercado de Estados Unidos y no se conseguía. Finalmente hemos conseguido el acceso y ya se ha convertido en el segundo mayor importador de carne paraguaya. Son resultados tangibles, no de un alineamiento.

    Además, la relación cercana de Paraguay con los Estados Unidos no es nueva. Comienza cuando termina esa guerra fratricida que hubo de Paraguay contra Uruguay, Brasil y Argentina.

    Hay una parte del Chaco paraguayo dividido en dos y el departamento más grande se llama Presidente Hayes (por Rutherford Hayes, presidente de Estados Unidos) en su homenaje, porque arbitró a favor de Paraguay en la disputa de límites después de la guerra de la Triple Alianza.

    Y tenemos esta relación muy cercana con Estados Unidos independientemente casi que del gobierno (de turno), excepto cuando fue uno más de izquierda con (Fernando) Lugo, solo que ahora estamos tratando de buscar más posibilidades de beneficio para lo que es nuestro país.

    —¿No es darle la espalda a China, una economía cada vez más relevante?

    —La cuestión de China es independiente a este gobierno, en particular de los Estados Unidos, porque la relación con Taiwán viene justamente de la independencia o de la creación de Taiwán.

    No tenemos ningún problema en comerciar con China. Y de hecho, si bien lo que usted vaya a publicar seguramente lo va a leer alguien de China y lo va a tratar de negar y se va a enojar, China es uno de los grandes socios comerciales del Paraguay. No solamente la cantidad de lo que importamos de China es enorme, sino que, por ejemplo, ellos tienen una multinacional acá para la compra de soja.

    Entonces, tenemos ya esa relación, digamos, comercial. Pero yo también me voy, digamos, a comprar mi ropa en una tienda. Me voy a un restaurante a comer. Tengo relaciones comerciales con mucha gente. Pero en el momento de tomar cerveza, tomo cerveza con mis amigos.

    En cuestiones económicas no tenemos ningún problema. Pero en cuestiones de relaciones diplomáticas, que es la cuestión de tomar cerveza, nosotros elegimos tomar la cerveza con Taiwán todavía.

