Trump redobla su presión sobre Groenlandia en Davos y vuelve a tensar la relación con Europa y Canadá

Durante más de una hora sobre el escenario de Davos , Donald Trump volvió a colocar a Groenlandia en el eje de su agenda internacional. El presidente estadounidense reiteró su ambición de que Estados Unidos (EE.UU.) tome el control del territorio autónomo danés, al que describió como un “colosal trozo de hielo” cuya defensa, según él, solo puede garantizar Washington.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Trump insistió en que no recurrirá a la fuerza militar. “No necesito usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No la usaré”, afirmó, en un intento de moderar una postura que en el pasado había generado alarma entre los aliados europeos. Sin embargo, dejó claro que su objetivo sigue intacto y reclamó “negociaciones inmediatas” para reabrir las conversaciones sobre una eventual adquisición.

Acuerdo comercial El Parlamento Europeo frena la ratificación del acuerdo con el Mercosur y lo lleva a la Justicia

El mandatario justificó su postura apelando al rol estratégico de su país. Aseguró que ninguna nación europea ni grupo de países está en condiciones de garantizar la seguridad de Groenlandia, y calificó a EE.UU. como la única “gran potencia” capaz de hacerlo. En ese marco, acusó a Dinamarca de “ingratitud” y recordó que, a su juicio, los aliados de la OTAN tienen la obligación de defender su propio territorio.

El mensaje incluyó una advertencia directa a Europa : aceptar la propuesta estadounidense —“y lo apreciaremos”— o rechazarla —“y lo recordaremos”—, una formulación que fue leída en Davos como un nuevo gesto de presión política y diplomática.

Mientras Trump hablaba en Suiza, Francia solicitó la realización de ejercicios militares de la OTAN en Groenlandia y manifestó su disposición a participar, una señal de que la propuesta estadounidense ya genera respuestas concretas en el plano de la seguridad. El gesto apunta a reafirmar la presencia europea en el Ártico y a subrayar que el territorio no es un vacío estratégico.

En paralelo, voces influyentes del foro reclamaron una arquitectura de defensa más sólida. El presidente de JPMorgan, Jamie Dimon, sostuvo que “necesitamos una OTAN más fuerte y una Europa más fuerte”, y planteó que mantener unido al bloque occidental es clave tanto para Estados Unidos como para sus aliados.

Trump-Davos Donald Trump, momentos antes de comenzar su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, 21 de enero de 2026. EFE

Críticas a la Unión Europea

Trump aprovechó su intervención en el Foro Económico Mundial para lanzar un diagnóstico severo sobre el rumbo europeo. Aseguró que la Unión Europea “no va en la dirección correcta” y volvió a presentarse como el motor de la economía global. “Cuando a Estados Unidos le va bien, al mundo le va bien; cuando le va mal, le va mal a todos”, afirmó ante empresarios y líderes políticos.

El tono confrontativo no fue nuevo, pero sí más explícito, en un contexto de tensiones comerciales latentes y amenazas recurrentes de nuevos aranceles.

Canadá, el “estado 51” vuelve al discurso

El presidente estadounidense también dirigió sus críticas hacia Canadá. Dijo que su vecino “existe gracias a Estados Unidos” y reprochó al primer ministro canadiense una supuesta falta de agradecimiento. Trump volvió a insistir, como lo ha hecho en otras ocasiones, en la idea de que Canadá debería convertirse en el estado número 51, una afirmación que refuerza la retórica provocadora hacia uno de los socios históricos de Washington.

Macron, aranceles y medicamentos

En un tramo más informal de su discurso, Trump relató que había amenazado al presidente francés, Emmanuel Macron, con imponer aranceles adicionales por el precio de los medicamentos.

Entre bromas y comentarios personales, dejó en claro que la política comercial sigue siendo una de sus principales herramientas de presión internacional.

FUENTE:FRANCE24