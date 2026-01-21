  • Cotizaciones
    miércoles 21 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Trump redobla su presión sobre Groenlandia en Davos y vuelve a tensar la relación con Europa y Canadá

    En el Foro Económico Mundial, el presidente estadounidense descartó una acción militar inmediata para tomar el control de Groenlandia, pero exigió negociaciones “urgentes”. También lanzó duras advertencias a Europa, cuestionó a la OTAN y afirmó que Canadá “existe gracias a Estados Unidos”

    Donald Trump pronuncia un discurso especial en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026.

    Donald Trump pronuncia un discurso especial en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por RFI y Redacción Búsqueda

    Durante más de una hora sobre el escenario de Davos, Donald Trump volvió a colocar a Groenlandia en el eje de su agenda internacional. El presidente estadounidense reiteró su ambición de que Estados Unidos (EE.UU.) tome el control del territorio autónomo danés, al que describió como un “colosal trozo de hielo” cuya defensa, según él, solo puede garantizar Washington.

    Trump insistió en que no recurrirá a la fuerza militar. “No necesito usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No la usaré”, afirmó, en un intento de moderar una postura que en el pasado había generado alarma entre los aliados europeos. Sin embargo, dejó claro que su objetivo sigue intacto y reclamó “negociaciones inmediatas” para reabrir las conversaciones sobre una eventual adquisición.

    Leé además

    el parlamento europeo frena la ratificacion del acuerdo con el mercosur y lo lleva a la justicia
    Acuerdo comercial

    El Parlamento Europeo frena la ratificación del acuerdo con el Mercosur y lo lleva a la Justicia

    Por  France 24 , Redacción Búsqueda  y RFI
    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronuncia un discurso durante la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos el 20 de enero de 2026.
    Davos

    Groenlandia, aranceles y Davos: Europa endurece el tono frente a Trump mientras busca evitar una escalada

    Por France 24
    Embed - En vivo | Trump habla en el Foro Económico Mundial

    “Solo Estados Unidos puede defenderla”

    El mandatario justificó su postura apelando al rol estratégico de su país. Aseguró que ninguna nación europea ni grupo de países está en condiciones de garantizar la seguridad de Groenlandia, y calificó a EE.UU. como la única “gran potencia” capaz de hacerlo. En ese marco, acusó a Dinamarca de “ingratitud” y recordó que, a su juicio, los aliados de la OTAN tienen la obligación de defender su propio territorio.

    El mensaje incluyó una advertencia directa a Europa: aceptar la propuesta estadounidense —“y lo apreciaremos”— o rechazarla —“y lo recordaremos”—, una formulación que fue leída en Davos como un nuevo gesto de presión política y diplomática.

    Reacción europea y movimiento en la OTAN

    Mientras Trump hablaba en Suiza, Francia solicitó la realización de ejercicios militares de la OTAN en Groenlandia y manifestó su disposición a participar, una señal de que la propuesta estadounidense ya genera respuestas concretas en el plano de la seguridad. El gesto apunta a reafirmar la presencia europea en el Ártico y a subrayar que el territorio no es un vacío estratégico.

    En paralelo, voces influyentes del foro reclamaron una arquitectura de defensa más sólida. El presidente de JPMorgan, Jamie Dimon, sostuvo que “necesitamos una OTAN más fuerte y una Europa más fuerte”, y planteó que mantener unido al bloque occidental es clave tanto para Estados Unidos como para sus aliados.

    Trump-Davos
    Donald Trump, momentos antes de comenzar su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, 21 de enero de 2026.

    Donald Trump, momentos antes de comenzar su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, 21 de enero de 2026.

    Críticas a la Unión Europea

    Trump aprovechó su intervención en el Foro Económico Mundial para lanzar un diagnóstico severo sobre el rumbo europeo. Aseguró que la Unión Europea “no va en la dirección correcta” y volvió a presentarse como el motor de la economía global. “Cuando a Estados Unidos le va bien, al mundo le va bien; cuando le va mal, le va mal a todos”, afirmó ante empresarios y líderes políticos.

    El tono confrontativo no fue nuevo, pero sí más explícito, en un contexto de tensiones comerciales latentes y amenazas recurrentes de nuevos aranceles.

    Canadá, el “estado 51” vuelve al discurso

    El presidente estadounidense también dirigió sus críticas hacia Canadá. Dijo que su vecino “existe gracias a Estados Unidos” y reprochó al primer ministro canadiense una supuesta falta de agradecimiento. Trump volvió a insistir, como lo ha hecho en otras ocasiones, en la idea de que Canadá debería convertirse en el estado número 51, una afirmación que refuerza la retórica provocadora hacia uno de los socios históricos de Washington.

    Macron, aranceles y medicamentos

    En un tramo más informal de su discurso, Trump relató que había amenazado al presidente francés, Emmanuel Macron, con imponer aranceles adicionales por el precio de los medicamentos.

    Entre bromas y comentarios personales, dejó en claro que la política comercial sigue siendo una de sus principales herramientas de presión internacional.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Acuerdo comercial

    Francia espera que el Parlamento Europeo frustre el acuerdo comercial con el Mercosur

    Por RFI
    Entrevista

    Para Fernando Pereira, la izquierda tiene que batallar la idea instalada por la derecha de que hablar de impuestos es “pecado”

    Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez
    Acuerdo comercial

    El acuerdo del cuarto de siglo: logros, desafíos y deudas del pacto Mercosur-UE

    Por France 24
    Fiscal de Corte

    El oficialismo plantea como prioridad la designación de un nuevo fiscal de Corte este año, pero la oposición se mantiene firme detrás de Ferrero

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El Parlamento Europeo frena la ratificación del acuerdo con el Mercosur y lo lleva a la Justicia
    Video

    El Parlamento Europeo frena la ratificación del acuerdo con el Mercosur y lo lleva a la Justicia

    Por  France 24,  Redacción Búsqueda  y RFI
    Donald Trump pronuncia un discurso especial en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026.
    Video

    Trump redobla su presión sobre Groenlandia en Davos y vuelve a tensar la relación con Europa y Canadá

    Por  RFI  y Redacción Búsqueda
    Yamandú Orsi, de espaldas, recibe a Ding Xuexiang, viceprimer ministro de China, durante su visita a Uruguay en noviembre de 2025. 

    La AUF se suma al viaje del gobierno a China: busca nuevos patrocinadores e inversiones para el Centenario

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Streaming.

    Plataformas digitales crecen en Uruguay: superan las 30 y pagaron en un año más de US$ 50 millones a DGI

    Por Ismael Grau