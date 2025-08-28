Bolsa: emisión de Conaprole, y relevos en la Comisión de Promoción del Mercado y en Bevsa

Mientras que los mercados accionarios estadounidenses reflejaron algo de preocupación por la creciente hostilidad del presidente Donald Trump hacia la Reserva Federal —al ordenar la destitución de una de sus gobernadoras—, los bonos soberanos en dólares de Uruguay están cerrando agosto con una valorización, pese al descenso de sus precios en las últimas semanas.

De cara al mes a punto de comenzar, Conaprole volverá a ofrecer al mercado sus obligaciones negociables bajo el programa Conahorro de la serie IV, por hasta US$ 5 millones.

Los nuevos papeles, con vencimiento en cinco años, tienen una tasa de interés de 4,25% anual, inferior en un cuarto de punto porcentual al de las colocadas en junio, según los datos contenidos en el informe de calificación de Moody´s emitido la semana pasada, en el cual ratificó la nota “AAA.uy” y la perspectiva “estable” de esta serie.

Esa calificación refleja su “sólida posición competitiva como líder del sector en Uruguay y como principal exportador lácteo de Latinoamérica, su elevada flexibilidad financiera, el elevado perfil de liquidez y el bajo nivel de endeudamiento”, así como la alta flexibilidad a factores como la “exposición a la volatilidad de los precios de los commodities”, el riesgo de eventos climáticos que afecten el nivel de oferta y la competencia en el mercado externo”.

El Banco Central (BCU) y el Ministerio de Economía (MEF) comunicaron el martes 26 que Alberto Estrada cesó como presidente de la Comisión de Promoción del Mercado de Valores (CPMV) el martes 12.

La declaración conjunta agradeció la “dedicación, el compromiso y el aporte” de Estrada en ese rol, que ocupaba desde abril de 2021.

El BCU y el MEF señalan que Estrada “lideró una etapa en la que se alcanzaron hitos para dinamizar el mercado de valores, con el propósito de consolidarlo como una fuente de financiamiento para las empresas y como una vía eficaz para canalizar el ahorro de los uruguayos hacia la inversión productiva. Durante su gestión, la comisión promovió iniciativas que derivaron en cambios legales y procesos regulatorios innovadores”.

“El importante valor aportado por Estrada será un insumo fundamental para seguir impulsando el desarrollo del mercado de capitales de Uruguay, por parte del BCU y el MEF y con la participación activa de todos los participantes” del ámbito bursátil, añaden.

La CPMV reúne a representantes de entidades públicas y privadas que buscan potenciar el desarrollo y funcionamiento del mercado de capitales en sentido amplio.

Entrevistado por Búsqueda en marzo, el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, había asegurado que “la comisión va a seguir” su trabajo con el nuevo gobierno del Frente Amplio, que tratará de “darle un nuevo impulso ahora; aprovechando lo que es tratar de tener una solución para los fondos ganaderos, y a tomar esa oportunidad para impulsar algunas de sus agendas”. La intención es que existan “nuevas opciones” de fondos de inversión en papeles de moneda nacional para inducir a un mayor ahorro en pesos, y “ya matar más de un pájaro de un solo tiro”, explicó.

En esa entrevista, Tolosa aseguró que Estrada continuaría presidiendo la CPMV. Consultado por Búsqueda sobre las razones que motivaron el cambio, el BCU se limitó a contestar: “Nos remitimos a lo expresado en la declaración conjunta publicada en el sitio web”.

Tampoco respondió a la pregunta de quién presidirá la comisión.

Recambio en la Bevsa



La Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) cambiará su gerente general en los próximos días, cuando el economista Diego Labat asuma el cargo tras el retiro de Eduardo Barbieri, comunicó la institución bursátil el jueves 21 al BCU. Barbieri ocupó durante 25 años esa función.

Labat presidió el Central durante los primeros años del anterior gobierno, hasta su renuncia en julio de 2024 para acompañar la candidatura presidencial del blanco Álvaro Delgado; iba a ser su ministro de Economía si ganaba las elecciones de ese año.

La Bevsa es un ámbito de negociación de dólares, de dinero (pesos) y valores cuyos accionistas son los bancos, una casa financiera y la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.