    Bolsa: emisión de Conaprole, y relevos en la Comisión de Promoción del Mercado y en Bevsa

    Los Bonos Globales en dólares terminan agosto valorizados, pese a la baja de precios de los últimos días

    Eduardo Barbieri, gerente general saliente de la Bevsa.

    FOTO

    Bevsa
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Mientras que los mercados accionarios estadounidenses reflejaron algo de preocupación por la creciente hostilidad del presidente Donald Trump hacia la Reserva Federal —al ordenar la destitución de una de sus gobernadoras—, los bonos soberanos en dólares de Uruguay están cerrando agosto con una valorización, pese al descenso de sus precios en las últimas semanas.

    De cara al mes a punto de comenzar, Conaprole volverá a ofrecer al mercado sus obligaciones negociables bajo el programa Conahorro de la serie IV, por hasta US$ 5 millones.

