    La administradora de crédito Cash cerró el año de emisiones de bolsa; colocó casi US$ 13 millones

    La financiera utilizará el dinero captado en títulos de deuda y certificados de participación a través del Fideicomiso Financiero Cash II para fondear el crecimiento esperado de su negocio

    Casa de crédito Cash, en el Centro de Montevideo.

    Casa de crédito Cash, en el Centro de Montevideo.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La financiera Cash S.A. colocó títulos de deuda en pesos uruguayos por el equivalente a US$ 10,82 millones y certificados de participación por US$ 1,93 millones. La demanda fue casi cuatro veces mayor al monto ofrecido.

    La operación de los títulos, efectuada el lunes 29 a través de la Bolsa Electrónica de Valores de Uruguay (Bevsa), fue en tres series a plazos similares de 9 y 10 meses; las tasas de interés variaron entre 13,5% a 15,5% anual en pesos. Las calificaciones de riesgo —asignadas por Fix SCR Uruguay— son de entre “A(uy)” y “AA(uy)”.

    Los certificados a 22 meses se licitaron por precio de 125%, con calificación BB (uy).

    Fideicomiso Financiero Cash II es la segunda emisión de oferta pública que realiza esta administradora de crédito.

    Esta emisión le permitirá a la empresa apalancar el “importante crecimiento” de su negocio que proyecta para 2026, dijo en una gacetilla su gerente general, Felipe Arocena.

