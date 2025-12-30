La administradora de crédito Cash cerró el año de emisiones de bolsa; colocó casi US$ 13 millones

La financiera Cash S.A. colocó títulos de deuda en pesos uruguayos por el equivalente a US$ 10,82 millones y certificados de participación por US$ 1,93 millones. La demanda fue casi cuatro veces mayor al monto ofrecido.
La financiera utilizará el dinero captado en títulos de deuda y certificados de participación a través del Fideicomiso Financiero Cash II para fondear el crecimiento esperado de su negocio
La operación de los títulos, efectuada el lunes 29 a través de la Bolsa Electrónica de Valores de Uruguay (Bevsa), fue en tres series a plazos similares de 9 y 10 meses; las tasas de interés variaron entre 13,5% a 15,5% anual en pesos. Las calificaciones de riesgo —asignadas por Fix SCR Uruguay— son de entre “A(uy)” y “AA(uy)”.
Los certificados a 22 meses se licitaron por precio de 125%, con calificación BB (uy).
Fideicomiso Financiero Cash II es la segunda emisión de oferta pública que realiza esta administradora de crédito.
Esta emisión le permitirá a la empresa apalancar el “importante crecimiento” de su negocio que proyecta para 2026, dijo en una gacetilla su gerente general, Felipe Arocena.