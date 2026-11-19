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El Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales aumentó 0,23% en octubre y acumuló una suba de 7,29% en los últimos 12 meses.
Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana
El Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales aumentó 0,23% en octubre y acumuló una suba de 7,29% en los últimos 12 meses.
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La evolución en octubre fue contrapuesta en los precios de los productos destinados al mercado interno (1,06%) y a la exportación (–1,18%), en este último caso impulsada por una baja en los valores del rubro cárnico.
Después de algunas oscilaciones hasta mediados de año, el stock de créditos bancarios medido en dólares consolidó su incremento en los meses posteriores.
En octubre creció US$ 453 millones y se ubicó en US$ 30.843 millones, calculó Búsqueda a partir de las estadísticas publicadas por el Banco Central. Todas las instituciones aumentaron su cartera respecto a setiembre, en particular el Banco República.
Salvo tres bancos, las instituciones incrementaron sus depósitos netos en octubre; en conjunto, el stock calculado en dólares creció 0,4%, a US$ 48.506 millones. En lo que va de 2026, el dinero colocado en el sistema aumentó en US$ 3.006 millones.
Los analistas encuestados por el Banco Central estiman —en mediana— que la inflación en noviembre será de 0,29% y que en todo el año los precios al consumo aumentarán 5,07%. Para 2027 proyectan una leve moderación inflacionaria, a 4,97%.
El alquiler promedio en setiembre se ubicó en $ 22.511, registra una variación mensual de 0,43%.
Respecto a un año atrás, el aumento fue de 4,70%, según los contratos vigentes con garantía de ANDA, Mapfre, Porto, Sancor y la cobertura que ofrece la Contaduría General de la Nación.