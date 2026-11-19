Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

7,29% El Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales aumentó 0,23% en octubre y acumuló una suba de 7,29% en los últimos 12 meses.

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La evolución en octubre fue contrapuesta en los precios de los productos destinados al mercado interno (1,06%) y a la exportación (–1,18%), en este último caso impulsada por una baja en los valores del rubro cárnico.

US$ 30.843 millones Después de algunas oscilaciones hasta mediados de año, el stock de créditos bancarios medido en dólares consolidó su incremento en los meses posteriores.

En octubre creció US$ 453 millones y se ubicó en US$ 30.843 millones, calculó Búsqueda a partir de las estadísticas publicadas por el Banco Central. Todas las instituciones aumentaron su cartera respecto a setiembre, en particular el Banco República.

0,4% Salvo tres bancos, las instituciones incrementaron sus depósitos netos en octubre; en conjunto, el stock calculado en dólares creció 0,4%, a US$ 48.506 millones. En lo que va de 2026, el dinero colocado en el sistema aumentó en US$ 3.006 millones.