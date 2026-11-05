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    Inflación: el IPC aceleró su incremento en octubre y la tasa anual subió a 4,9%

    Los precios al consumo aumentaron 0,59% en octubre; el Banco Central evaluará una suba en la tasa de política monetaria el próximo lunes 16

    Una feria vecinal en Montevideo.

    Una feria vecinal en Montevideo.

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    Javier Calvelo-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Los precios al consumo subieron 0,59% en octubre y eso elevó la tasa de inflación a 4,87% en los últimos 12 meses, informó este jueves 5 el Instituto Nacional de Estadística (INE).

    En el año móvil a setiembre la inflación anual era de 4,68%, por encima del 4,5% que el Banco Central (BCU) tiene fijado como meta (con un rango de tolerancia de 1,5 puntos en menos o más).

    La aceleración inflacionaria en octubre era esperada por las autoridades bancocentralistas. Con ese panorama, el 8 de octubre el organismo había resuelto incrementar la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, de 5,75% a 6%, con el propósito de “preservar el anclaje de las expectativas de inflación y contribuir a la convergencia de la inflación hacia la meta de 4,5%”.

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    tolosa (bcu): aunque ?decepcionante? hasta ahora, el ?dividendo? de la mayor estabilidad economica ?llegara?
    Coyuntura económica

    Tolosa (BCU): aunque “decepcionante” hasta ahora, el “dividendo” de la mayor estabilidad económica “llegará”

    Por Redacción Búsqueda

    El BCU entiende que no hay “presiones inflacionarias generalizadas” sino un aumento “localizado” en algunos rubros del IPC.

    La proyección del organismo es que la inflación anual suba al “entorno de 5%, capaz un poco más” en los próximos seis meses, y después bajará, comentó el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, en una reunión con periodistas después de la decisión monetaria del mes pasado.

    El jerarca informó que se recalculó la proyección asumiendo que habría una afectación en la producción de frutas y verduras mayor a la que se preveía por el efecto del fenómeno climático del Niño, lo cual haría subir los precios de este rubro.

    Según la medición del INE, con un alza de 1,05%, el rubro “Alimentos y bebidas” fue el que más incidió en el incremento de octubre. Entre las verduras, hubo aumentos de precios en morrones (23,04%), tomates (5,61%), zapallo criollo, calabaza y kabutiá (20,01%), y las cebollas, cebollines, cebolla de verdeo (16,37%), Por su lado, se abarataron la lechuga (-10,56%), y los zapallitos y el zucchini (-19,34%).

    ¿Reducción de la meta?

    Uruguay aplica un régimen de metas de inflación que emplea como herramienta la tasa de interés; en ese marco, el BCU se compromete a adoptar las medidas necesarias para mantener la inflación baja y estable. Actualmente, la meta es ubicar la inflación anual en 4,5% en un horizonte de 24 meses hacia adelante.

    El Plan Estratégico 2026-2030 publicado en agosto por el organismo señala entre las acciones previstas para este año el “fortalecer la institucionalidad de la política monetaria, consolidando actividades ya en curso como evaluar la reducción de la meta de inflación, la independencia de jure” del BCU.

    En abril de 2025, poco después de haber asumido la presidencia del BCU, Guillermo Tolosa dijo en una entrevista con Búsqueda que se proponía lograr niveles de inflación menores a futuro. “Sin duda, 4,5% luce alta a nivel internacional. Un país emergente, maduro, generalmente tiene 3% como meta de inflación o en algunos casos 3,5%, así que esa debería ser la aspiración del Uruguay, eventualmente. Como digo, se verá la cadencia de la reducción de la meta llegado el momento; como meta final debería ser una de esas dos”.

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