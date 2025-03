Una calculadora para “tu inflación”

Algunos índices están expuestos a la desconfianza. No es que estén mal diseñados o que sean manipulados para falsear la realidad, sino que, por desconocimiento, se pretende de ellos más de lo que se debe esperar.

Aún en tiempos en que el Índice de Precios del Consumo (IPC) varía relativamente poco, como ahora, no falta quien, después de pagar la compra, siente que esa medición no lo representa. “¡Qué va a ser 5% la inflación anual!”, refunfuña ese descreído, mientras la cajera pone cara de “yo no fui”.