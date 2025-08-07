Puerto de Montevideo: sigue en caída la actividad y la ANP refinancia deuda a Lobraus

La retracción en el nivel de actividad del Puerto de Montevideo en el primer semestre del año —de un 25% con relación al mismo lapso del 2024— es un tema de intercambio permanente entre operadores, agentes marítimos y depósitos portuarios que gira en torno a la competitividad, la reprogramación de cargas y los tiempos de espera, entre otros temas.

La Administración Nacional de Puertos ( ANP ) sigue con preocupación la situación mientras realiza gestiones a distinto nivel con operadores, navieras y gremiales del sector en el ámbito local y en Paraguay para recuperar movimientos y fidelizar servicios.

Según las estadísticas del Centro de Navegación, entre enero y junio se movilizaron en la terminal capitalina 425.676 TEU (unidad equivalente a 20 pies), 25,2% menos que en igual período del 2024. Eso fue porque, si bien creció la operativa de comercio exterior —en torno a 7%—, los tránsitos cayeron 49% y el movimiento de contenedores vacíos se redujo 16%.

En julio, los datos de la gremial muestran que la actividad siguió disminuyendo y se profundizó la pérdida de tránsitos.

Los datos de la ANP a los que accedió Búsqueda son muy similares. El total de TEU movilizados en el primer semestre fue 425.631 (71% llenos y el resto vacíos).

La falta de tránsitos provenientes de Paraguay fue una de las razones, manifestada por Lobraus Puerto Libre, que agravó la situación económica de esta empresa concesionaria que opera desde setiembre de 2022 un depósito logístico en el Puerto de Montevideo. De hecho, en mayo la firma —de capitales brasileños y estadounidenses— solicitó a la ANP una financiación para abonar deudas por canon y multas impagas.

Conocida la solicitud en el directorio del ente, el director en representación de la oposición, Jorge Gandini, dijo a Búsqueda que fue él quien propuso que se accediera al pedido, pero estableciendo una forma de pago en un plazo corto y “sin perjuicio” de las actuaciones que la ANP realizara en el período anterior, en relación con un proyecto de resolución pendiente para extinguir la concesión a Lobraus. Se trata de un expediente que contiene un proyecto de resolución de rescisión —supeditado al Poder Ejecutivo— del contrato como concesionario en el Puerto de Montevideo por una serie de incumplimientos.

Tras intercambiar sobre el tema, el 17 de julio el ente portuario resolvió financiar la deuda a Lobraus en seis cuotas iguales y consecutivas —más intereses de mora, IVA e intereses que correspondan— de US$ 351.429 por concepto de canon y permisos y de $ 2,3 millones (unos US$ 57.200) por multas impagas y firmes.

Según la resolución, a la que accedió Búsqueda, la ANP fundamentó que eran “de recibo los argumentos expuestos” por la empresa para solicitar la financiación del canon adeudado y de otros conceptos relacionados al almacenaje de mercadería. Entre los considerandos, el texto indica que el organismo tiene la “facultad discrecional de acordar quitas o esperas a los deudores”.

Además, detalla que el Departamento Financiero informó que rebajó US$ 25.000 de una factura por canon de la concesión, que habían sido entregados a cuenta por Lobraus.

Los seis pagos deben quedar documentados mediante la entrega de cheques diferidos o vales. Ante “cualquier atraso en el pago de nuevas facturas generadas por el canon de la concesión, y/o por nuevos servicios generados, dará lugar al bloqueo de la cuenta de la firma, lo que hará caducar” la financiación aprobada y haría “exigible el pago inmediato de la totalidad de lo adeudado”, aclara en forma expresa la resolución.

“Estamos a la espera de que se haga efectivo el pago”, dijo a Búsqueda el presidente de la ANP, Pablo Genta. Y apuntó que, en este contexto de menor nivel de actividad en la terminal capitalina, la ANP no ha recibido otras solicitudes de financiación de deudas de parte de otros operadores privados.

Obra en TCP

Tras varios meses de paralización, algunas tareas del cronograma de obras en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) se retomaron el lunes 4 por parte del consorcio Mota Engil-Stiler (MES), a la luz de un acuerdo sellado en el Ministerio de Trabajo el 31 de julio y mientras continúa un proceso de arbitraje iniciado contra su contratista belga Jan De Nul.

“Es un paso en la dirección correcta”, dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas al proyecto.

“Se descomprime un poco la situación”, señalaron, y agregaron: “Ganamos tiempo que ayuda para conversar e intentar llegar a acuerdos”.

Se refirieron a la reunión que el MTSS se comprometió a convocar este mes en el marco de una “comisión de conciliación” para que representantes del consorcio, de TCP y del Sindicato Único Nacional de la Construcción (Sunca) analicen los caminos posibles para reactivar los principales frentes de obra.

TCP Puerto de Montevideo La obra de ampliación de TCP es la inversión comprometida por el concesionario en el acuerdo firmado entre el gobierno uruguayo y su principal accionista, Katoen Natie Daniel Rodríguez/adhocFOTOS

Es que MES reclamaba un ámbito de mayor cooperación y entendimiento entre las partes. En una comunicación escrita que dirigió a TCP el 8 de julio, con copia a las autoridades, el sindicato y Jan De Nul, el consorcio indicaba que la empresa dragadora seguía una agenda y estrategia propia, sin dar prioridad al éxito del proyecto, o sea, a la culminación de las obras. También señalaba responsabilidad de TCP en la falta de definición de algunos asuntos para que avance la obra, como qué tipo de pavimento elige para la playa de maniobras y la confirmación de que el piso donde estará asentada está en las condiciones acordadas, por ejemplo.

Por el momento, MES reintegró 26 trabajadores, que llegarán a un total de 35, para las tareas de drenaje en el área denominada “varadero”. Se prevé que allí el trabajo se desarrolle por unos tres o cuatro meses y mientras tanto sigan buscándose acuerdos en la comisión de conciliación.

Al resto del personal, unos 125, el MTSS les extendió el “seguro de paro” especial hasta fin de mes, con la posibilidad de que pueda prorrogarse como máximo hasta el 31 de octubre “siempre y cuando se asegure la voluntad” del consorcio de continuar con el proyecto y se verifiquen avances en las negociaciones comerciales que se sucedan en paralelo.

Según surge del acta del MTSS, el consorcio MES se comprometió a abonar una partida complementaria al seguro de desempleo, equivalente a ocho jornales de ocho horas, más compensaciones, presentismo, etcétera.