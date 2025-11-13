Producción industrial, alquileres, ingresos de los hogares, mercado laboral y venta de vehículos en Uruguay en números

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Ministerio de Vivienda Programa de “alquiler social” para sostener con subsidios a inquilinos “sale más barato” que otras políticas

El Índice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera bajó 5,2% en setiembre, al comparar con el mismo mes del año pasado. En ese descenso influyó que la refinería de petróleo de Ancap estuvo sin producir debido a tareas de reparación en la boya petrolera de José Ignacio.

A su vez, el personal ocupado disminuyó 1,7% en el mismo lapso, aunque las horas trabajadas por los operarios fabriles creció 0,5%.

$ 20.937

El precio promedio de los alquileres con contratos vigentes en setiembre fue de $ 20.937. Ese monto es un 0,41% mayor que en agosto, en tanto que se incrementó 5,34% respecto al mismo mes de 2024.

7.039

Octubre fue el mes de mayor venta de vehículos nuevos en lo que va del año, con 7.039 unidades comercializadas y un incremento de 0,5% respecto a un año atrás.

El segmento SUV fue el más importante en cantidad de vehículos; se vendieron 2.623.

$ 94.479

El ingreso medio de los hogares para el total país en julio-setiembre fue estimado en $ 94.479. Eso es 5,3% más que en abril-junio anterior y 10,9% por sobre el mismo trimestre de 2024.

Esta medida del ingreso calculada por el Instituto Nacional de Estadística es a valores corrientes, sin aguinaldo y sin valor locativo. Considera las percepciones por trabajo dependiente e independiente en dinero y en especie, por transferencias, así como rentas de la propiedad de activos físicos y financieros, entre oros ingresos.

70,7%

Los datos del mercado laboral por área geográfica mostraron a Soriano como uno de los más dinámicos en el período julio-setiembre. Ese departamento del litoral registró las mayores tasas de actividad (70,7%) y de empleo (66,0%), a la vez que la desocupación fue de 6,6%.

Eso contrasta, por ejemplo, con tasas de actividad y empleo de 56,2% y 49,1% en Treinta y Tres, el departamento con mayor desocupación (12,6%) en ese trimestre.